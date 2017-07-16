1.5 ay sonra evlenecekti...

İzmit'te, bir alışveriş merkezinde çalışırken elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti.

Olay, bugün 13.30 sıralarında İzmi'te bulunan bir AVM'de meydana geldi. Kapalı olan AVM'nin depo kısmına giden çalışanlar yerde hareketsiz yatan Köksal Yıldırım'ı (37) fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Elektrik hatlarına bakım yapan Köksal Yıldırım'ın akıma kapıldığı tahmin ediliyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin çevrede yaptıkları çalışmanın ardından Köksal Yıldırım'ın cenazesi İzmit Asri Mezarlık Morgu'na kaldırıldı.Yıldırım'ın nişanlı olduğu ve 1.5 ay sonra düğün yapacağı öğrenildi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kerim YAVUZ