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1.5 metre karda, hasta kurtarma seferberliği

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1.5 metre karda, hasta kurtarma seferberliği
Gölcük'e bağlı İrşadiye Köyü’nde Makineye bağlı olarak nefes alan 75 yaşındaki Koah hastası, elektrikler kesilince fenalaştı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler 4 saatlik operasyon ile 1.5 metre karda hastaya ulaşmayı başardı. 
Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı İrşadiye Köyü’nde yaşayan 75 yaşındaki Koah hastası Hasan Keskin, elektrikler kesilince fenalaştı.Ve kendisini kötü hissedince yakınlarına haber verdi. Yaşlı adamın yakınları ise durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Köy yolunun yoğun kar yağışlı sebebiyle kapalı olduğu için devreye anında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler girdi. Bu dakikadan sonra yaşlı adamı kurtarmak için adeta bir seferberlik başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Komandoları ve sağlık ekipleri Hasan Keskin için yola çıktı. Ancak yoğun kar yağışı ekiplerin işini zorlaştırdı.

Köylüler de seferber oldu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Komandolarının yolu açmasına rağmen, yoğun kar yağışı sebebiyle zaman zaman ambulans yolda kaldı. Bu esnada devreye köylüler girdi. Kar dolu yolda ilerlemekte zorlanan ambulans, hemen traktöre bağlandı. Yaklaşık 4 saat süren zorlu yolculuğun ardından, Koah hastası Hasan Keskin’e ulaşıldı. Ailesi tarafından ambulansa getirilen Hasan Keskin rahat bir nefes aldı.

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Köy muhtarı ekiplere sarıldı
Çalışmaların ardından hastaya ulaşan ekipleri ilk tebrik İrşadiye Köyü Muhtarı Tacettin Gürel’den geldi. Gürel ekiplere sarılarak tebrik etti. Köylerinde 1.5 metre kar olduğunu ifade eden Gürel, “Ormanda bunun iki katı. Bu bir afettir, Allah’ın verdiği bir nimettir. Ekiplerin gayretini görüyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi buraya teşrif etti, yolu açtı. Köyümüzde akciğer hastası bir abimiz var. Bu abimizi hastaneye yetiştirmek için yolu açtılar. Akciğer hastaları makineye bağlı olarak nefes alıyor. Bizim en büyük üzüntümüz, köyümüzde elektrikler yok. Enerjinin insan hayatı için önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz” dedi. Ambulansa alınan Hasan Keskin, tedavisi için hastaneye götürüldü.

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