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1 dakikada 23 telefonu çaldılar

1 dakikada 23 telefonu çaldılar

İzmit ilçesinde girdikleri telefon bayisinden 1 dakika içerisinde 23 telefon çalan dört hırsızdan biri, iş yeri güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerden tespit edilerek yakalandı.

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ARAÇ TAKİBİYLE YAKALANDI

Olay 7 Ekim günü  İzmit'teki bir cep telefonu bayisinde meydana geldi. 4 şüpheli cep telefonu bayisine girerek 1 dakika içerisinde 23 adet cep telefonunu çaldı. Olayla  ilgili soruşturma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden olayda kullanılan aracın çalıntı plaka takılı kiralık araç olduğunu belirledi. Aracı takibe alan emniyet güçleri  İstanbul'da düzenledikleri operasyon ile F.B.K. (19) isimli şahısı yakalayarak gözaltına aldı.

3 KİŞİ ARANIYOR

Emniyete götürülen şüpheli burada işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, olaya karışan 3 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Kerim YAVUZ

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