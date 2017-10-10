ARAÇ TAKİBİYLE YAKALANDI

Olay 7 Ekim günü İzmit'teki bir cep telefonu bayisinde meydana geldi. 4 şüpheli cep telefonu bayisine girerek 1 dakika içerisinde 23 adet cep telefonunu çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden olayda kullanılan aracın çalıntı plaka takılı kiralık araç olduğunu belirledi. Aracı takibe alan emniyet güçleri İstanbul'da düzenledikleri operasyon ile F.B.K. (19) isimli şahısı yakalayarak gözaltına aldı.

3 KİŞİ ARANIYOR

Emniyete götürülen şüpheli burada işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, olaya karışan 3 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Kerim YAVUZ