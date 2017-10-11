Kocaeli17 °C

  1. HABERLER

  2. ASAYİŞ

  3. 1 dakikada 23 telefonu çalmışlardı! Karar
1 dakikada 23 telefonu çalmışlardı! Karar

1 dakikada 23 telefonu çalmışlardı! Karar

İzmit ilçesinde girdikleri telefon bayisinden 1 dakika içerisinde 23 telefon çalan dört hırsızdan biri, iş yeri güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerden tespit edilerek yakalandı. F.B.K tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest kaldı.

A+A-

Olay 7 Ekim günü  İzmit'teki bir cep telefonu bayisinde meydana geldi. 4 şüpheli cep telefonu bayisine girerek 1 dakika içerisinde 23 adet cep telefonunu çaldı. Olayla  ilgili soruşturma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden olayda kullanılan aracın çalıntı plaka takılı kiralık araç olduğunu belirledi. Aracı takibe alan emniyet güçleri  İstanbul'da düzenledikleri operasyon ile F.B.K. (19) isimli şahısı yakalayarak gözaltına aldı.

3 KİŞİ ARANIYOR

Emniyete götürülen şüpheli burada işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, olaya karışan 3 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

SERBEST
Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen ve 16 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen  F.B.K isimli şüpheli, tamamlanan işlemleri sonrasında  Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. F.B.K tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest kaldı.

Kerim YAVUZ

Bu haber toplam 268 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.