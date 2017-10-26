1 haftada 163 kişi başvurdu

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin bazı maddelerinde 1 Ekim’den itibaren değişiklik yapıldığını hatırlatarak” yapılan değişiklik çok sayıda vatandaşta tedirginliğe neden olmuştur. Aslında yönetmelikteki revize, plan koto olmayan şehirleri daha çok ilgilendiriyor. Kocaeli genelinde bu konuda daha önceden süre gelen bir uygulama vardı. Eski uygulama aynen devam ediyor. Sadece bazı konular yönetmeliğe uygun hale getiriliyor. Konuyu tam olarak anlayamayan vatandaşların yapı ruhsatı ve imar durumu için yoğun bir başvurusu ile karşılaştık. Sadece bir hafta içinde 163 başvuru aldık. Yapılan başvuruları teknik ekibimiz ivedilikle inceleyerek inşat ruhsatlarını kısa sürede sonuçlandıracaktır” dediler.



ZEMİN ETÜTLERİ YAPILDI



Bu arada İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından zemin etüt çalışmaları da devam ediyor. Yetkililer, İzmit Belediyesi tarafından yapılması planlanan Gedikli’deki mahalle konağı, Arızlı’daki muhtarlık binası ile Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki tenis kulübünün sondaj ve sismik çalışmalarına esas teşkil eden zemin etütleri tamamlandığını söylediler.

