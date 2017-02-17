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1.Küme A Grubu’nun zirvesinde büyük buluşma

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1.Küme A Grubu’nun zirvesinde büyük buluşma
1.Küme A Grubu’nda hem şampiyonluğu, hem de Play-Off yarışını etkileyecek çok önemli iki maç var.

Suadiyespor, Arslanbey Stadı’ndaki maçta lider Arapçeşmespor’u konuk edecek. Grubun diğer iki iddialı takımı Başiskele Belediyespor ile Hisareynspor da kozlarını Başiskele Şehit Arslan kulaksız Stadı’nda paylaşacak. İki maçın başlama saati de 17.00 olarak belirlendi.

SUADİYESPOR, ŞAMPİYONLUK İÇİN SON ŞANSINI KULLANIYOR

1.Küme A Grubu’nda iki hafta önce Başiskele Belediyespor’un lider Arapçeşmespor’u yenmesiyle, şampiyonluk yarışı daha ilginç bir hale geldi. Şampiyon yarışına ortak olan takımlardan Suadiyespor, yarın akşam lider Arapçeşmespor ile oynayacağı maçı kazanıp, puan farkını 1’e indirip, yarışa ortak olmak istiyor. Başiskele Stadı’nda oynanacak Başiskele Belediyespor-Hisareynspor karşılaşması da grubun üst sıraları yakından ilgilendiriyor.

YENİŞEHİRSPOR, SERHATSPOR DEPLASMANINDA SINAV VERECEK

1.Küme A Grubu’nda sadece şampiyonluk ve Play-Off yarışında değil, küme düşme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmalarda var. Düşme potasında bulunan Körfezspor’un bay olduğu 20’inci haftada bu korkuyu yakından hisseden Yenişehirspor, Gebze deplasmanında grubun rahat takımlarından Serhatspor’a konuk olacak. Düşme hattında bulunan Beşköy GB’de, Cephanelik Stadı’ndaki maçta Yuvam İzmitspor ile karşılaşacak. İki maçın başlama saati de 15.00 olarak belirlendi.

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