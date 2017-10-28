1.Küme B Grubu’nda kolay maç yok

Bir çok şampiyon adayının bulunduğu B Grubu’nda bugünde birbirinden zorlu maçlar var. Bağçeşmespor-Bahçecikspor, Uzuntarla Belediye-Şenerspor, Kadıköy-Tayfunspor, Çamlıtepe-Şirinköyspor ve Ç.Serhat-Hisareynspor günün maçları.

BAĞÇEŞMESPOR-BAHÇECİK

Geçen haftaya kadar ligin zirvesinde yer alan, 3’de 3 yapan Bağçeşmespor, deplasmanda Tayfunspor’a 2-0 mağlup olup, hem liderliği, hem de namağlup unvanı kaybetmişti. Mavi-Yeşilli ekip, bu sezon mağlup olmayan, 4 maçta 6 puan toplayan Bahçecikspor’u evinde 14.00’de ağırlayacak. Lider Tayfunspor ise geçen hafta ligde ilk galibiyetini alan Kadıköyspor’a konuk olacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maç 17.00’de başlayacak.

UZUNTARLA-ŞENERSPOR

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle hedefini süper lig olarak belirleyen, son iki maçından beraberlikle ayrılan Uzuntarla Belediyespor, bir yıl aradan sonra yeniden faaliyetlerine başlayan MAP Şenerspor’u konuk edecek. Derbent Stadı’ndaki maçın başlama saati 13.00. Grupta alt sıraları ilgilendiren maçta da 4 puanlı Çamlıtepespor ile 1 puanlı G.Şirinköyspor takımları kozlarını Esentepe Stadı’nda 18.00’de paylaşacak. Şampiyon adaylarından Hisareynspor ise Gebze deplasmanında Serhatspor’u konuğu olacak.