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1.Küme C Grubu’nda hafta içi mesaisi

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1.Küme C Grubu’nda hafta içi mesaisi
1.Küme C Grubu’nda 15’inci hafta maçları yarın akşam oynanacak maçlarla devam edecek.

Hafta sonunda sahasında Karamürselspor’u 2-0 yenip, şampiyonluk yarışında çok önemli bir engeli aşan lider Sedaş TEK Spor, Değirmendere Stadı’nda 19.15’te başlayacak maçta G.Asarköyspor’a konuk olacak. Liderin takipçisi Karamürselspor da evinde D.Kalespor’u ağırlayacak.

KİREÇOCAKLARI-ESENSPOR
Geçen haftayı bay geçen Kireçocaklarıspor, yarın akşam Esenspor ile karşılaşacak. 26 puanlı Kireçocaklarıspor ile 24 puanlı Esenspor arasında M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’de başlayacak. İki maç saha kapatma cezası alan Kullarspor da, Avni Kalkavan Stadı’ndaki karşılaşmada düşme potasında yer alan Şekerpınar GB ile 19.30’da puan mücadelesi yapacak. Düşme potasında bulunan Yenidoğanspor da, deplasmanda Kirazpınarspor ile oynayacak.

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