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1.Küme C Grubu’nda liderlik maçı

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1.Küme C Grubu’nda liderlik maçı
1.Küme’ye verilen bir haftalık aradan sonra heyecan yarın C Grubu maçları ile başlıyor.

14’üncü hafta çok önemli bir maça sahne olacak. 28 puanla liderlik koltuğunda oturan Sedaş TEK Spor ile 26 puanla ikinci sıradaki Karamürselspor arasındaki karşılaşma Derince Stadı’nda 18.00’de başlayacak.

SEDAŞ TEKSPOR İLE KARAMÜRSEL DERİNCE STADI’NDA KARŞILAŞACAK

C Grubu’nda şampiyonluğun iddialı iki takımını karşı karşıya getirecek Sedaş TEK Spor ile Karamürselspor arasındaki maçta kazanan takım yarışta çok önemli avantaj sağlayacak. Rakibine göre bir maçı eksik, 28 puanla liderlik koltuğunda oturan Sedaş TEK Spor, Derince Stadı’ndaki maçı kazanması halinde rakibi ile puan farkını 5’e çıkaracak. Bir maçı fazla olan Karamürselspor ise bu kritik maçtan mutlak galip gelmek isteyecek. Ligin ilk yarısında Karamürsel’de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

KULLARSPOR, YENİDOĞAN İLE OYNUYOR

C Grubu’nda ligin ilk yarısının son haftalarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışının biraz gerisinde kalan Kullarspor, yarın akşam ligde kalma umutları giderek zayıflayan Yenidoğanspor ile karşılaşacak. Kırmızı-Siyahlı ekip,  M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçı kazanıp, Play-Off umutlarını gelecek haftalara taşımayı hedefliyor. Bu grupta Play-Off yarışı yapan diğer iki takım Esenspor ile Kirazpınar arasında Esentepe Stadı’ndaki maçında çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Bu maçın başlama saati de 16.00 olarak belirlendi.

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