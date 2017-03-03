1.Küme Play-Off start alıyor

1.Küme Play-Off’ta ilk maçlar oynanıyor.

6 takım çift devre lig usulüne göre karşılaşacağı Play-Off’ta, ilk iki sırayı alacak takımlar ismini Süper Lig’e yazdıracak. Suadiyespor-Uzuntarlaspor ile Kireçocakları-Bağçeşmespor arasındaki maç 17.00’de, Karamürselspor-Başiskele Belediyespor karşılaşması ise 15.00’de başlayacak.

SUADİYESPOR-UZUNTARLA BEL.

A Grubu’nda son hafta Play-Off’a çıkmayı garantileyen Suadiyespor ile sezon başında Diliskelesispor ile şampiyonluk yarışında geride kalan, ligi ikinci bitiren Uzuntarla Belediyespor kozlarını Arslanbey Stadı’nda paylaşacak. Play-Off’a galibiyetle başlamak isteyen iki takım arasındaki maçın başlama saati 17.00 olarak belirlendi.

KİREÇOCAKLARI-BAĞÇEŞMESPOR

1.Küme Play-Off’ta ilk haftanın bir diğer maçında Kireçocaklarıspor ile Bağçeşmespor karşılaşacak. C Grubu’nda son hafta maçında Karamürselspor ile 2-2 berabere kalıp, Play-Off biletini alan Kireçocaklarıspor, B Grubu’nda haftalar önce Play-Off’u garantileyen Bağçeşmespor’u Cephanelik Stadı’nda konuk edecek. Çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşma 17.00’de start alacak.

KARAMÜRSELSPOR-BAŞİSKELE BEL.

1.Küme Play-Off’a son hafta maçında çıkan Karamürselspor ile son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde olan Başiskele Belediyespor, Karamürsel Stadı’nda puan mücadelesi yapacak. Karamürselspor, sahasında konuk edeceği Başiskele Belediyespor karşısında kazanıp, Play-Off’a iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Başiskele Belediyespor da, 15.00’de başlayacak maçtan galibiyet bekliyor.