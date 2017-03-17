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1.Küme Play-Off’ta 4’ncü maçlar

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1.Küme Play-Off’ta 4’ncü maçlar
1.Küme Play-Off’ta heyecan 4’üncü hafta maçları ile devam edecek.

Suadiyespor-Karamürselspor, Kireçocaklarıspor-Başiskele Belediyespor ve Uzuntarla Belediyespor-Bağçeşmespor günün maçları. Üç maçında başlama saati 17.00.

SUADİYESPOR-KARAMÜRSELSPOR

1.Küme Play-Off’ta 4’üncü haftanın en önemli maçlarından biri Suadiyespor ile Karamürselspor arasında oynanacak. 6 puanlı Suadiyespor ile 4 puanlı Karamürselspor arasındaki karşılaşma Arslanbey Stadı’nda oynanacak. Play-Off’ta ilk iki şansını sürdürmek isteyen iki takım arasındaki maçın başlama saati 17.00 olarak belirlendi. Karamürselspor, hafta içinde sahasında Uzuntarlaspor’a 2-0 yenilmişti. Suadiyespor ise Kireçocaklarıspor’a 5-2 üstünlük sağladı.

DERBENT VE CEPHANELİK’TE ÖNEMLİ MAÇLAR

1.Küme Play-Off’ta diğer iki maçta heyecan derbent ve Cephanelik Stadı’nda yaşanacak. Üç maçta 7 puan toplayan, liderlik koltuğunda oturan Başiskele Belediyespor, Cephanelik Stadı’nda Kireçocaklarıspor’a konuk olacak. Son iki maçını kaybeden Kireçocaklarıspor da lideri yenip, umutlanmak istiyor. Derbent Stadı’ndaki maçta da Uzuntarlaspor ile Bağçeşmespor karşılaşacak. Ligde de ayın grupta yer alan bu iki takımın mücadele 17.00’de başlayacak.

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