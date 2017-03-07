1.Küme Play-Off’ta ikinci maçlar

Süper Lig’e çıkacak son iki takımı belirleyecek 1.Küme Play-Off’ta takımlar yarın ikinci maçlarına çıkacak. Kağıtçı, Başiskele ve Derbent’teki maçlar 19.15’te başlayacak.

SAHALAR FARKLI, SAATLER AYNI

1.Amatör Küme Play-Off’ta ilk maçlar geçtiğimiz cumartesi günü oynanmış, Suiadiye ile Kireçocakları rakiplerini yenerken, Karamürsel ile Başiskele Belediye yenişememişti. Play-Off’ta ikinci maçlar ise yarın akşam üç farklı sahada, aynı saatte oynanacak. Açılışı farklı galibiyetle yapan, ilk haftanın lideri Suadiyespor, ilk maçında berabere kalan Başiskele Belediyespor’a konuk olacak. Maçtan çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Maçı Bilal Çavuş yönetecek.

KARAMÜRSEL KAĞITÇI’DA

Açılışı mutlu yapan Kireçocakları ise ilk haftanın farklı mağlup ekibi Uzuntarla’nın misafiri olacak. Mücadeleyi Ömer Kocabey yönetecek. Hedefini mutlak Süper Lig olarak belirlenen Karamürselspor, Mehmet Ali Kağıtçı’da Bağçeşme karşısına çıkacak. Maçı Tolga Güldibi yönetecek. Play-Off’ta üçüncü maçlar pazar günü oynanacak. Çift devreli lig esasına göre oynayacak Play-Off maçları sonunda ilk 2 takım adını Süper Lig’e yazdıracak.