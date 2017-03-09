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1.Küme Play-Off’ta ilk hafta kazanamayanlar galip geldi

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1.Küme Play-Off’ta ilk hafta kazanamayanlar galip geldi
1.Küme Play-Off’ta ikinci hafta maçları oynandı.

İlk hafta kazanamayan Başiskele Belediyespor, Karamürselspor ve Uzuntarlaspor, ikinci hafta maçlarından galip ayrıldı. Başiskele Belediyespor, 1-0 geriye düştüğü maçta Suadiyespor’u 3-2 yendi. Uzuntarlaspor da, ilk haftanın galibi Kireçocaklarıspor’u 3-1 ile geçti. Karamürselspor da M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Bağçeşmespor’u son dakika golüyle 1-0 mağlup etti.

BAŞİSKELE, GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇI KAZANDI
Play-Off’un ilk haftasında deplasmanda Karamürselspor ile 2-2 berabere kalan Başiskele Belediyespor, dün akşam sahasında Suadiyespor’u konuk etti. Suadiyespor, maçın hemen başında Furkan’ın attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen, Başiskele, Erkam ve Yunus’un attığı gollerle devreyi 2-1 önde bitirdi. Başiskele’nin çok daha atak oynadığı maçta ev sahibi ekip Emre ile farkı ikiye çıkardı. Son dakikada Burak Kabakoz’un golü konuk takıma yetmedi, maçı Başiskele 3-2 kazandı.

UZUNTARLA VE KARAMÜRSEL İLK GALİBİYETLERİNİ ALDI
1.Küme Play-Off’un iki iddialı takımı Uzuntarlaspor ile Kireçocaklarıspor arasında oynanan maçta kazanan ev sahibi ekip oldu. Derbent Stadı’ndaki maçta Uzuntarlaspor, Sedaş TEK Spor’dan yeni transferi Erhan’ın iki golüyle 2-0 öne geçtiği maçta, konuk takım Vedat ile farkı 1’e indirip, son dakikaya umutlu girdi. Ancak son sözü yine ev sahibi ekip söyledi, Emre Uzuntarlayı 3-1 öne geçirdi. Karamürselspor da, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda maçta 89’da Turgay’ın golü ile 3 puanı aldı.

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