1.Küme Play-Off’ta şampiyon belli olacak

1.Küme Play-Off’tan Süper Lig’e çıkan iki takım geçen hafta oynanan maçlarla belli oldu.

Son maçlarını kazanan Suadiyespor ile Başiskele Belediyespor, bitime bir maç kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi. Bu iki takım son hafta Play-Off’un şampiyonunu belirleyecek karşılaşmalara çıkacak.

AVANTAJ SUADİYESPOR’DA

Son haftaya avantajlı giren Suadiyespor, cezalı maçında Büyükşehir Tesisleri’nde Bağçeşmespor ile oynadığı maçı kazanması halinde şampiyon olacak. Maçın başlama saati 16.00. İkinci sıradaki Başiskele Belediyespor ise deplasmanda Uzuntarlaspor ile karşılaşacak. Derbent Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak. Diğer maçta da Kireçocaklarıspor ile Karamürselspor takımları, Cephanelik Stadı’nda 13.00’te karşılaşacak.

