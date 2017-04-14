  • BIST 90.252
  • Altın 152,412
  • Dolar 3,6900
  • Euro 3,9196
  • Kocaeli 22 °C

1.Küme Play-Off’ta şampiyon belli olacak

»
1.Küme Play-Off’ta şampiyon belli olacak
1.Küme Play-Off’tan Süper Lig’e çıkan iki takım geçen hafta oynanan maçlarla belli oldu.

Son maçlarını kazanan Suadiyespor ile Başiskele Belediyespor, bitime bir maç kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi. Bu iki takım son hafta Play-Off’un şampiyonunu belirleyecek karşılaşmalara çıkacak. 

AVANTAJ SUADİYESPOR’DA
Son haftaya avantajlı giren Suadiyespor, cezalı maçında Büyükşehir Tesisleri’nde Bağçeşmespor ile oynadığı maçı kazanması halinde şampiyon olacak. Maçın başlama saati 16.00. İkinci sıradaki Başiskele Belediyespor ise deplasmanda Uzuntarlaspor ile karşılaşacak. Derbent Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak. Diğer maçta da Kireçocaklarıspor ile Karamürselspor takımları, Cephanelik Stadı’nda 13.00’te karşılaşacak.
 

Bu haber toplam 97 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Periler, Edremit Güre’yi konuk ediyor14 Nisan 2017 Cuma 17:11
  • Harb.İşspor, 1.Lig aşkına14 Nisan 2017 Cuma 17:09
  • U-16 Play-Off’ta üçüncü maçlar oynanıyor14 Nisan 2017 Cuma 16:53
  • Damlarspor, Kızderbent sınavında14 Nisan 2017 Cuma 16:51
  • Akmeşe, Uzunçiftlik ile oynuyor14 Nisan 2017 Cuma 16:42
  • Liderler M.Ali Kağıtçı’da14 Nisan 2017 Cuma 16:37
  • 1.Küme Play-Off’ta şampiyon belli olacak14 Nisan 2017 Cuma 16:32
  • U-19 Play-Off’ta D.Birlik ve Çayırovaspor işi bitirdi14 Nisan 2017 Cuma 16:30
  • U-17’lerde Dilovası galip14 Nisan 2017 Cuma 16:10
  • Kocaelispor ateşle oynuyor: 0-214 Nisan 2017 Cuma 15:02
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti