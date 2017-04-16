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1.Küme Play-Off’ta şampiyon Suadiyespor

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1.Küme Play-Off’ta şampiyon Suadiyespor
1.Küme Play-Off’tan Süper Lig’e çıkan iki takım geçen hafta oynanan maçların ardından belli olmuştu.

Play-Off’un son haftasında ise şampiyon takım belirlenecekti. Son haftaya Başiskele Belediyespor’un 2 puan önünde giren Suadiyespor, Bağçeşmespor’u 3-1 yendi, Play-Off’u şampiyon bitirdi. Başiskele ile Uzuntarla Belediyespor arasındaki maçta 4-4 berabere bitti.

KİREÇOCAKLARI VE KARAMÜRSEL SON MAÇLARINA ÇIKMADILAR

1.Küme Play-Off’ta ilk iki yarışından çok erken kopan Kireçocaklarıspor ile Karamürselspor, önceki gün Cephanelik Stadı’nda karşılaşacaklardı. Karamürselspor kulübü yöneticileri, Kireçocaklarısporlu yöneticileri arayıp, maça gelmeyeceklerini ifade ettikleri öğrenildi. Kireçocaklarıspor da, cumartesi günkü karşılaşmaya çıkmadı. İki takımda bu maçta 3-0 hükmen mağlup sayılacak.

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