1.Küme’de cuma mesaisi

1.Küme B Grubu’nda 3 maç yarın, iki maçta pazar yapılacak. Kadıköyspor ile Bağçeşmespor arasında M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maç en zorlusu.

HİSAREYN-MAP ŞENERSPOR

1.Küme B Grubu’nda ilk hafta maçında Bağçeşmespor’a kaybeden Hisareynspor da, yarın akşam Kavaklı Stadı’nda 19.30’da MAP Şenerspor’u konuk edecek. İlk hafta sahasında kazanan Çamlıtepespor ise grubun iddialı takımlarından Tayfunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Gebze Metin Oktay Stadı’ndaki maçın başlama saati 19.150 olarak belirlendi. B Grubu’nda cumartesi de iki maç var. Bahçecikspor, G.Şirinköyspor’u 15.00’te konuk edecek. İlk hafta maçını farklı skorla kazanan Uzuntarla Belediyespor ise Gebze’de Ç.Serhatspor’u konuğu olacak.