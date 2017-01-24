1.Küme’de hafta içi mesaisi

1.Amatör Küme’de hafta içi mesaisinde yarın A ve B grubuna dahil 7 maç oynanacak.

A Grubu’nda günün maçı zirve yarışını yapan Başiskele ile Ç.Serhatspor arasında. B grubunda ise gözler alt sıraları ilgilendiren Üçtepe-Tayfunspor maçında olacak.

A GRUBUNDA GÜNÜN MAÇI BAŞİSKELE’DE

1.Küme A Grubu’nda 16. haftaya dahil 5 maçın 4’ü yarın oynanacak. Günün en önemli maçı Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda Başiskele Belediyespor ile Ç.Serhatspor arasında oynanacak. Suadiyespor’a yenilerek zirve yolunda ağır yara alan Başiskele Belediyespor 2 puan gerisindeki Serhatspor’u konuk edecek. Grubun lideri Arapçeşmespor ise kümede kalma mücadelesi veren Körfezspor deplasmanında terleyecek. Play-Off hattındaki Derince Birlik ligde kalma uğraşı veren Yenişehirspor’u ağırlayacak. Günün son maçında Çamlıtepespor ile Beşköyspor karşılaşacak.

MEHMET ALİ KAĞITÇI’DA ZORLU RANDEVU

1.Küme B Grubu’nda 16.haftanın maçları yarın ve cuma günü oynanacak. Bugün 3 yarın ise 2 müsabaka var. Günün en önemli maçı Üçtepespor ile Gebze Tayfunspor arasında oynanacak. 15 puanlı iki takım ligde kalma mücadelesi veriyor. Cumartesi günü lider Diliskelesispor’a yenilerek büyük şok yaşayan Bağçeşmespor Play-Off umutlarını devam ettiriyor. Mavi yeşilli ekip Cephanelik Stadı’nda yarın Bekirderespor’a rakip olacak. 34 puanlı Uzuntarlaspor ise günü Halıderespor maçıyla geçirecek. Grubun diğer iki maçı ise cuma günü onanacak.