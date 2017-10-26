1.Küme’de tek maç var

D Grubu’nda sezona çok kötü başlayan, puanı bulunmayan Çubuklu Balaspor, Cephanelik Stadı’ndaki maçta Beşköy GB ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 19.30 olarak belirlendi.

ÇUBUKLU BALASPOR İLK PUANLARINI ALMAK İSTİYOR

Geçen yıl Süper Lig’den düşen, bu sezon 1.Küme’de hem yönetim, hem de futbolcu kadrosunda yeniden yapılanan Çubuklu Balaspor, lige çok kötü başlangıç yapmıştı. İlk 4 maçından puan almayan Yeşil-Beyazlı ekip, yarın akşam sahasında Beşköy GB karşısında kazanıp, kötü gidişine dur demeye çalışacak. 1. Küme C ve D Grubu’nda haftanın diğer müsabakaları cumartesi günü oynanacak.

