1.Küme’ye hoş geldin Akmeşespor

2.Küme A Grubu’nda şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçta lider Akmeşespor ile takipçisi MAP Kavaklıspor takımları karşılaştı.

Bir maç eksik, rakibinin 2 puan önünde yer alan Akmeşespor, karşılaşmayı 2-1 kazandı, tarihinde ilk kez 1.Küme’ye çıkma başarısını gösterdi.

AKMEŞESPOR’UN İLK YARIDA BASKISI GOL GETİRMEDİ

A Grubu’nda sezona çok iddialı başlayan Akmeşespor ile MAP Kavaklıspor arasında geçen şampiyonluk yarışında düğüm, dün akşam oynanan maçta çözülecekti. Ligin ilk yarısında bu iki takım arasındaki maç 0-0 sona ermişti. Cephanelik Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında Akmeşespor daha baskılı gözüktü, ilk 30 dakikada Murat Gülsuyu, Murat Çelik ve Müjdat ile fırsatlar buldu, bunları değerlendiremedi. Bu yarıda MAP Kavaklıspor’un pozisyonu yoktu, devre golsüz geçildi.

MAP KAVAKLI 1-0 ÖNE GEÇTİ

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısına MAP Kavaklıspor golle başladı. Murat Ağa’ya yapılan faulü Melih kullandı, ceza sahası içinde Abdülsamet topa kafayı dokundu, MAP Kavaklıspor’u 1-0 öne geçiren golü attı. Akmeşespor, geriye düştükten sonra baskısını daha da arttırdı, ancak net fırsatı MAP Kavaklı kullanamadı. Melih, kaleci ile karşı karşıya kaldı, aşırtma vuruşu auta gitti. 60’da Sinan Karadaş’ın ortasında Müjdat’ın kafa vuruşunu kaleci Sefa önledi.

ŞAMPİYONLUĞU GETİREN GOLLER EMİRHAN VE MURAT ÇELİK’TEN GELDİ

Tarihinde ilk kez 1.Küme’ye çıkmaya bu kadar çok yaklaşan Akmeşespor, maçın son bölümlerinde rakip kalede baskıyı arttırdı. 73’de beraberlik golü geldi. Sağ kanattan Serkan’ın ortasında Emirhan, iki defans oyuncusunu arasında yükseldi, kafayla topu filelere gönderdi. Maçın son bölümlerinde sahada iki takım futbolcuları arasında tansiyonda yükseldi. 83’de bu kez soldan sahanın en iyilerinden Samet ortaladı, arka direkte Murat Çelik, topu önüne aldı, düzeltip ser vurdu, Akmeşespor’a şampiyonluğu getiren galibiyet golünü attı.