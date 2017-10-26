“1.Palyatif Bakım Günleri”
İlimizdeki en modern, en kapsamlı Palyatif Bakım Merkezi’ne sahil olan Seka Devlet Hastanesi’nde bugün “1’inci Palyatif Bakım Günleri” etkinliği düzenleniyor.
A+A-
Program saat 13.30’da hastanenin konferans salonunda başlayacak. Doç.Dr.Ayfer Elçigil “Dünyada ve Türkiye’de palyatif bakım”, Prof.Dr. Gülbeyaz Can “Kanser hastalarında palyatif bakım”, Dr.Ceren Akdemir “Palyatif bakımda ağrı yönetimi” konularında konuşmalar yapacak. Kahve molasının ardından Prof.Dr.Yener Ünver, Uzman Hemşire Hurişah Aksakal sunum yapacaklar.
Bu haber toplam 149 defa okunmuştur
Etiketler : 1.Palyatif Bakım Günleri, Seka Devlet Hastanesi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.