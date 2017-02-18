Şanlıurfa’da 1’i çocuk 2 kişinin şehit olduğu bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısının dehşet verici izleri, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Yapılan ilk incelemede ise çalıntı olduğu değerlendirilen araçta 1 ton bomba kullanılmış.

185 bin nüfuslu Viranşehir’de, adliye ve emniyet personelinin kaldığı lojmanların bulunduğu Yenişehir Mahallesi 1650’nci sokakta, dün saat 20.30 sıralarında bomba yüklü bir araç, teröristlerce infilak ettirildi.

İlçenin her yerinden duyulan kulakları sağır eden patlamanın ardından, bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ve kurtama ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, patlamanın ardından yanan bomba yüklü aracı, itfaiye ve TOMA adı verilen zırhlı polis aracı ile söndürüp, yaralıları ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye sevk etti.

1 TON BOMBA KULLANILMIŞ

Patlama sonrası güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren terörist ve irtibatlı olduğu kişilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yapılan ilk araştırmada plakası açıklanmayan saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğu belirlendi ve yine bomba imha uzmanlarının incelemesinde araçta 1 ton gübre, gliserin ve metal parçalar ile güçlendirilmiş TNT patlayıcı kullanıldığı saptandı. Polisin bazı bulgu ve isimleri ulaştığı saldırıya karışan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonu devam ediyor.

Patlama sonrası güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren terörist ve irtibatlı olduğu kişilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yapılan ilk araştırmada plakası açıklanmayan saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğu belirlendi ve yine bomba imha uzmanlarının incelemesinde araçta 1 ton gübre, gliserin ve metal parçalar ile güçlendirilmiş TNT patlayıcı kullanıldığı saptandı. Polisin bazı bulgu ve isimleri ulaştığı saldırıya karışan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonu devam ediyor.

26 KİŞİ GÖZALTINDA

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, terör saldırısının PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiğini, soruşturma kapsamında 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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