1 ton tekstil atığı toplandı

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, eski giyim eşyalarının toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla İzmit'in 24 ayrı noktasına özel konteynerler yerleştirildi. Henüz yeni olan proje kapsamında 2 haftada tekstil atığı toplandığını söyleyen yetkililer " öncelikle muhtarlıklar ve mahalle konaklarına konulan konteynerler vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Konteynerlere bırakılan tekstil ürünleri elden geçtikten sonra işe yarayanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak, yaramayanlar da geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılacak. Vatandaşlar ellerindeki gitmedikleri giyim eşyalarını konteynerlere bırakabilirler" dediler.