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1 yaşındaki Ezel mücadeleyi kaybetti

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1 yaşındaki Ezel mücadeleyi kaybetti
Körfez'de kalbi delik olduğu için ameliyat olan 1 yaşındaki Ezel Baykara hayatını kaybetti.

Körfez Yukarı Hereke 17 Ağustos Kalıcı Konutları'nda ikamet eden Kerim ile Meryem Baykara’nın 6 çocuğundan biri olan 1 yaşındaki Ezel Baykara’nın doğuştan kalbi delikti. Minik Ezel tedavi gördüğü sırada babası Kerim Baykara trafik kazası geçirip bir süre çalışamadı. İşsiz kaldığı için Ezel’e ilaç alamayan babası Sağlık Bakanlığı’na başvurup ilaçları ücretsiz temin etti. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde ameliyat geçiren minik Ezel 5 ay boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybedip, hayata gözlerini yumdu.

ACIM TARİFSİZDİR

1 yaşındaki kızını toprağa veren acılı baba “Yavrumu kara topraklara verdim acım tarifsizdir; ama devletimi yanımda gördüm. Herkes elinden geleni yaptı başta ilacı bize kavuşturan Sağlık Bakanlığımıza, Çapa Tıp Fakültesi’ne Körfez Kaymakamlığına ve Körfez Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Binali ASLAN

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