1 yılda 925 bin TL ceza!

Bu kapsamda deniz uçağı ile yapılan denetimlerde denizi kirleten gemi ve fabrikalara anında müdahale ediyor. 2017 yılı içerisinde 14 adet gemiye toplam 925 Bin TL idari yaptırım kararı uygulandı. Yetki alınan 2006 yılından günümüze kadar ise 438 gemiye toplam 14,5 Milyon TL idari yaptırım kararı uygulandı.

DENİZ UÇAĞI İLE DENETLEME

Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu doğrultusunda 2006 yılında verilen yetki ile İzmit Körfezi’nde atıklar ve zararlı etkenleri denetleme uygulamalarını sürdürüyor. Denetimler ile deniz kirliliği başta olmak üzere çevre koruma çalışmaları için kiralanan deniz uçağı denizde ve karada güvenliği sağlıyor. Deniz uçağı sayesinde Körfez sürekli olarak gözlenebildiği gibi atıklarını denize bırakan gemilerin de görüntüleri çekilerek herhangi bir itiraza mahal bırakılmıyor.

KONTROL TEKNELERİ İLE DENETİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı aldığı yetkiyle gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğine yönelik denetimleri 2006 yılından bu yana kontrol tekneleri vasıtasıyla yürütülüyor. “L. Kontrol-8” ve “Reis Bey” isimli kontrol tekneleri ile 7/24 rutin olarak İzmit Körfezi’nde kontroller sürdürülüyor. Bununla birlikte; gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğine neden olan unsurların tespitine yönelik olarak 2007 yılından bu yana deniz kontrol uçağı ile havadan denetimler gerçekleştiriliyor.

KOORDİNELİ ŞEKİLDE HAREKET EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi’nde kirliliğe neden olan tüm unsurları teknik personeller koordinasyonunda tespit edip, gerektiğinde karadaki ekipler ile yürütülen çalışmalara destek veriliyor. Kontrol Tekneleri ve Deniz Uçağı ile, deniz araçları, dereler, kıyı tesisleri ve sanayi tesisleri kontrol edilip, kirliliğe neden olan unsurların tespiti yapılıyor. Denetimler sırasında görülen olumsuzluklar denetim faaliyetlerini sürdüren kara ve deniz ekiplerine bildiriliyor.

438 GEMİYE 14,5 MİLYON TL CEZA

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliklerine yönelik 7/24 rutin olarak gerçekleştirilen kontroller sonucunda; 2017 yılı içerisinde 14 adet gemiye toplam 925 Bin TL idari yaptırım kararı uygulandı. Yetki alınan 2006 yılından günümüze kadar ise 438 gemiye toplam 14,5 Milyon TL idari yaptırım kararı uygulandı. İzmit Körfezi’nde gerçekleştirilen etkin denetim faaliyetleri sonucunda gemi ve deniz araçlarına uygulanan ceza-i işlemlerin caydırıcı olduğu gözlendi. Sıkı denetimlerin artmasıyla ilk yıllara göre kesilen ceza miktarında azalma olduğu görülüyor.