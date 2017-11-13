10 askeri personele tutuklama
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.
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Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9'u muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 10 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 10 şüpheli tutuklandı.
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Etiketler : Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu, asker
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