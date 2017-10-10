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10 ay sonra Dilovası'nda bulundu! 2 gözaltı

10 ay sonra Dilovası'nda bulundu! 2 gözaltı

23 Ocak'ta İzmit'te çalınan motosiklet Dilovası'nda bulundu.

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İzmit Erenler Mahallesi'nde Ş.A isimli şahsa ait  23 ocak günü çalınan motosiklet, motor şase numaraları silinerek  change yapılmış bir halde Dilovası'nda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri motosikleti çaldıkları belirlenen A.B (25) ve H.Y (24) isimli şahsı Kartepe ve Dilovası ilçelerinde yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kerim YAVUZ

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