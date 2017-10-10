10 ay sonra şase numarasından bulundu!

İzmit Erenler Mahallesi'nde Ş.A isimli şahsa ait 23 ocak günü çalınan motosiklet, motor şase numaraları silinerek change yapılmış bir halde Dilovası'nda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri motosikleti çaldıkları belirlenen A.B (25) ve H.Y (24) isimli şahsı Kartepe ve Dilovası ilçelerinde yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kerim YAVUZ