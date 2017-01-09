Arabamızın üzerinde birikmiş karı, buz kazıma aletiyle, yassı plastik bir araçla veya elimizle temizleyebiliriz. Bunu yaparken karın üzerimize gelmesinden sakınırsak soğuk havada ıslanmamış oluruz. Ayrıca biriken karı temizlerken ellerimizde kalın eldiven olması şart. Günlük kullandığımız yünlü eldiven ıslanacağından daha kalın ve su geçirmeyecek bir eldiven tercih etmeliyiz.

Sürücüler için kışın en büyük sorunlardan biri karla kaplanmış araba ve buz tutmuş camlardır. Araç üzerindeki kar ve buzu temizleme biraz zahmetlidir ve insanı üşütür ama doğru yöntemler kullanırsak çok da zor değildir.