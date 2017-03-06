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10 dakikada zirveye 480 kişi

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10 dakikada zirveye 480 kişi
Kartepe bölgesinde bir süre sonra hayata geçirilecek teleferik projesi ile ilgili Kartepe Belediye Meclisi üyelerine bilgilendirme yapıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleyen sunumda, Plan Proje Müdürlüğü tarafından Meclis üyelerine sinevizyon gösterimi ile sesli ve görüntülü olarak teleferik projesi anlatıldı.

Plan Proje Müdürü Ferda Şahin yaptığı sunumda, projenin 4,7 km’lik 1.Etabı’nın Derbent Hikmetiye Turizm Bölgesi İstasyonu’ndan başlayarak, Kuzu Yayla Mesire Alanı’ndaki istasyonda son bulacağını anlattı. Yaklaşık 10 dakikalık seyahat süresi olan 1. etapta, bir kabin 10 kişilik olmak üzere toplam 48 kabinle bir seferde 480 kişinin taşınması planlanıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de sunum sonrası yaptığı konuşmada, bu süreçle ilgili kendilerini ilk günden beri destekleyen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na özellikle teşekkür etti, Orman Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı nezdinde, sürecin hızlandırılmasında Bakan Işık’ın büyük katkıları olduğunu söyledi, “Keza Hikmetiye’deki istasyon yerimiz Büyükşehir  Belediyemize aitti. Sayın Başkanımızın katkıları ve meclisin de takdiri ile tahsis edildi” dedi. Üzülmez, Kartepe’nin 50 yıllık hayalinde sona yaklaşıldığını belirtti, “Uygun yatırımcı bulunmaması halinde, projenin yarım kalmaması için devlet kaynaklarımızla çözüm üretebileceğimiz B planımız da hazır” dedi. Teleferik projesi ile birlikte bölgede yeni otel inşa edilmesi de planlanıyor. Teleferik projesinde ikinci etap, Sapanca Gölü’nün de üzerinden geçecek Seka Kampı ile Hikmetiye İstasyonu arasındaki bölüm olacak.

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