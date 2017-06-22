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10 gündür kayıptı! Muhammet'ten iyi haber geldi

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10 gündür kayıptı! Muhammet'ten iyi haber geldi
Gölcük'te yol kenarında mendil satan, kendisinden 10 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Muhammet Güzelaydın bulundu.

Gölcük'te market işleten Kerem Güzelaydın'ın oğlu Muhammet Güzelaydın, iddiaya göre 10 gün önce D-130 karayolu Değirmendere Yüzbaşılar mevkiinde mendil satarken ortadan kaybolmuştu. Ailenin yaptığı tüm aramalara rağmen Muhammet Güzelaydın bulunamamıştı. Aile, Muhammet Güzelaydın'dan haber alamayınca kayıp başvurusunda bulunmuş, polis ekipleri Muhammet Güzelaydın'ı bulabilmek için çalışma başlatmıştı.

Oğlunun en son Değirmendere Mahallesi Yüzbaşılar mevkiinde mendil satarken görüldüğünü söyleyen Kerem Güzelaydın, "Ben market işletiyorum ve 11 çocuğum var. Muhammet diğerleri gibi değil. Evden kaçıyor ve kendisini ikna edemiyoruz. Doktorlar muayene etti, herhangi bir psikolojik sorunu da yok. En son Yüzbaşılar ışıklarında mendil satarken görüldüğü söylendi. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yaptık. Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum" demişti.

OTOGARDA BULUNDU

Yaklaşık 10 gün boyunca ortalıktan kaybolan Muhammet'in bu gece saatlerinde İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunup,ailesine teslim edildiği öğrenildi.

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