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10 günlük yaşam savaşını kaybetti

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10 günlük yaşam savaşını kaybetti
İzmit'te, 10 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü 29 yaşındaki Rıfat Canbaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 Temmuz Pazar günü, TEM Otoyolu Bekirdere Rampası mevkisinde meydana gelen kazada, İstanbul yönünde giden Rıfat Canbaz yönetimindeki 34 RY 5759 plakalı otomobil, önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Rıfat Canbaz ve eşi Burçin Canbaz yaralanırken, çocuk koltuğunda oturan 1 yaşındaki Ömer Canbaz ise burnu bile kanamadan kurtuldu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rıfat Canbaz 10 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde bugün yaşamını yitirdi. Burçin Canbaz'ın ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. 

MEMLEKETİ DÜZCE’DE TOPRAĞA VERİLDİ
İstanbul’da ikamet eden Ziraat Bankası'nda çalıştığı öğrenilen Rıfat Canbaz(29)’ın cenazesi ikindi namazında Düzce Metek Köyü Camii'nden alınarak, Koç Yazı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kerim YAVUZ

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