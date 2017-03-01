“10 maç destek olun, olmazsa gelin hesabını bana sorun”

Önceki akşam Kocaeli TV’de Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz konuğumuzdu. Aslında KEV’i, kurumsal projeleri, geleceği uzun uzun konuşmamız gerekiyordu ancak maalesef camia teknik direktör konusuna kilitlendiği, Başkan’ın söyleyeceklerini merak ettiği için yayının önemli bir bölümünde bu konuyu konuşmak zorunda kaldık. Malum Karacabey beraberliğinin ardından tribünler teknik direktörü istifaya davet etmişti. Tüm gözler, dikkatler yönetimde, Başkan’ın üzerindeydi. Canlı yayında neler söyleyecekti camia pür dikkat kesilmişti.

“İŞTE BEN BUNU HAZMEDEMİYORUM”

Başkan Bahri Yavuz, bir durum tespiti yaptı, “Türk futbolunda bugüne kadar 90 milyon borcu olup, transfer yasağı bulunan BAL’dan 3.Lig’e çıkıp ilk sezonunda şampiyonluğa oynayan bizden başka bir takım olduğunu düşünmüyorum. 10 maç kaldı ve liderin sadece 2 puan gerisindeyiz. Bu sezonla ilgili üç ihtimal var. Ya şampiyon olacağız, ya Play-Off’a kalacağız, ya da Play-Off’un altında olacağız. İki olasılıkta başarısız addedileceğiz ki, işte ben bunu hazmedemiyorum” dedi. Yerden göğe kadar haklıydı.

İSTİFA TEPKİSİNE ÇOK ÜZÜLMÜŞ

Karacabey maçı bitimindeki istifa söylemlerine çok üzülmüş, kırılmış Başkan. Her ne kadar teknik adam hedef alınmış olsa da, onu getiren ve görevde kalmasını isteyen yönetimi, Başkanı bağlıyor bu tepki. Başkan Yavuz yayında özellikle bunun altını çizdi. Başarının veya başarısızlığın kişilere bağlanmasının yanlış olduğunu yineledi. Yavuz camiaya, taraftarlara, “Bizim camiamızın farklı olmalı. Bu kadar kolay insan harcamayalım. Yoksa ileride insan bulamayız. Eleştirelim elbette ama yıkıcı olmayalım” mesajı verdi.

“SEZON SONU BANA HESAP SORSUNLAR”

Yavuz, hocayı tazminatından dolayı gönderemedikleri yönünde yapılan yorumlara, “Yok böyle bir şey. Tazminat diye bir maddemiz yok. Ayrıca olsa bile, takıma faydalı olamadığını gördüğümüzde parasını verir göndeririz. Doğru işler yaptığına inanıyoruz. Takımın durumunun iyi olduğunu düşünüyoruz” dedi. Taraftara seslenen Yavuz, “Biraz olsun hakkım varsa, kendilerinden rica ediyorum kalan 10 haftada takıma, teknik heyete destek versinler. Sezon sonu geldiğinde gelsinler bana hesap sorsunlar” dedi.

ÖDEMELERLE İLGİLİ SORUN YOK

Bir taraftar takımda bir isteksizlik olduğunu belirtip, bunun maddiyatla ilgili olup olmadığını sormuş. Başkan Yavuz soruya, “İsteksizlik olduğunu düşünmüyorum, stres ve baskı yaşadıkları kanısındayım. Çok şükür geldiğimiz günden bu yana ödemeler konusunda hiçbir sıkıntı yaşatmadık, genelde gününde sözümüzü tutuyoruz. En son geçen hafta maç başı ödemelerini yaptık. Şu anda futbolcularımıza hiçbir maç başı borcumuz bulunmuyor. 8 futbolcuya devre arasından kalan transfer taksiti borcumuz var. Bunun dışında 4 maçın primini de ödeyemedik” yanıtı verdi.

TARAFTAR MESAJIN GEREĞİNİ YAPACAKTIR

Başkan Yavuz, şampiyonluk puan barajının 69-71 dolayında olacağı tahmininde bulundu. Şu anda 46 puanımız var. 10 maçımız kaldığına göre 7-8 galibiyete ve beraberliklere ihtiyaç var demektir. Kolay değil ama olmayacak iş de değil. Başkan canlı yayında öngörüde bulundu, “İnancım o ki, bize bir veya iki kez daha liderlik için fırsat gelecek. İtidalli olalım. Gelecek bu şansları değerlendirelim” dedi. Camianın, taraftarın Başkan Yavuz’dan gelen mesajlar doğrultusunda hareket edeceğine, bu yolun sonunun inşallah 2.Lig olacağına inanıyorum.

KEV KONUSUNDA GÜZEL HABERLER VAR

Bu arada Başkan Yavuz, yayında çok merak edilen KEV Tesisleri konusunda müjdeli haberi verdi. 1 ay içinde satışın gerçekleşebileceğini söyledi. İmar değişikliği yapılmadan gerçek değerine satış formülü bulunmuş. Hadi inşallah. Sevgili Başkan yeni stadyumun ismiyle ilgili önerisini ilk olarak bizim programda paylaştı, “Kocaelispor 1966” dedi. Gerekçelerini de açıkladı. Öyle sanıyorum ki, camia Başkan Yavuz’un önerisine sıcak bakacak, Valimizin, siyasi iradenin onayıyla büyük olasılıkla yeni stadyuma bu isim verilecektir. Kocaelispor 1966 Stadyumu şimdiden hayırlı olsun diyebiliriz.

Odabaşı, Moşe’nin kabrini ziyaret etti

Kocaelispor Kulübü üyesi ve seçkin taraftarlarından biridir Murat Odabaşı. Bir dönem Kocaelisporluların buluşma noktası olan körfez org sitesinin kurucusudur. Benim çok sevdiğim, kardeşim gibi gördüğüm biridir. Ailesi Yahyakaptan’da oturuyor. Kendisi İstanbul’da önemli bir firmada çalışıyor, işi gereği sık sık dünyanın çeşitli ülkelerine gidiyor.

Sevgili Odabaşı bir iş siyaseti için geçtiğimiz günlerde Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gittiğinde geçtiğimiz yıl vefat eden Yeşil-Siyahlı ekibin unutulmaz futbolcusu John Lesiba Moshoeu’nun mezarını ziyaret etmeyi unutmadı. 1995-98 yılları arasında Kocaelispor’a hizmet etmişti Güney Afrikalı futbolcu. Kulüp tarihinin gelmiş geçmiş en önemli yabancı futbolcularından biriydi. 2.5 sezonda 76 maça çıkmış ve 20 gole imza koymuştu. 1996-97 sezonundaki ilk Türkiye Kupası şampiyonluğunda önemli katkısı olmuştu. Kocaelispor taraftarının önemli bir kısmı gelmiş geçmiş en iyi 11’i yaparken ilk onun adını yazar.

21 Nisan 2015’de amansız hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrılmıştı Moşe. Kocaelispor’un bir başka seçkin taraftarı Mehmet Açık Güney Afrika’daki cenaze törenine katılmıştı. Kocaelispor tarihine adını altın harflerle yazdıran Moşe’yi özlemle anıyoruz.