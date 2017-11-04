10 okula törenle beyaz bayrak
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, temizlik ve hijyen konularında belirlenen şartları yerine getiren, standartları uygulayan okullara “Beyaz Bayrak” veriyor.
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Yapılan denetimler sonunda ilimiz Başiskele ilçesinde 10 okul daha Beyaz Bayrak ve sertifika almaya hak kazandı. Başiskele ilçesinde Kaymakam Atila Kınay’ın da katıldığı törenle beyaz bayrak ödüllerini alan okullar şunlar oldu:
Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Başiskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Altınkent İmam Hatip Ortaokulu, Bahçecik Damlar İlkokulu, Başiskele Özel Bilgili Kültür Anadolu Lisesi, Özel Ted Koleji, Başiskele Kullar Kartonsan İlköğretim Okulu, Başiskele Doğa Bilim İlkokulu, Başiskele Sevgi Anaokulu, Başiskele Özel Çocuk kasabası Anaokulu.
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Etiketler : okul, beyaz bayrak, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı
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