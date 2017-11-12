10 yaşındaki çocuğa iğrenç mesaj

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Körfez’de ikamet ettiği belirlenen Şaban T. isimli bir şahıs sosyal medya üzerinden 10 yaşındaki bir erkek çocuğunu taciz etti. Küçük çocuğa iğrenç ve belden aşağı sorular soran, kendisine karşı hisleri olduğunu ifade eden Şaban T. konuşmaları afişe olunca sosyal medya kullanıcıları tarafından teşhir edildi. Bunun üzerine sosyal medya hesabını kapatan Şaban T., duyarlı vatandaşlar tarafından Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne şikayet edildi. Polis ekipleri yapılan şikayetler üzerine sapığın yakalanması için harekete geçerken, duyarlı sosyal medya kullunıcılarının bu hareketi takdirle karşılandı.

Sosyal bilişim uzmanları ise anne ve babaları ''Çocuklarınızın internet kullanımını kontrol edin. Özellikle sosyal medya üzerinden kimlerle tanışıp sohbet ettiklerini mutlaka takip edin'' diyerek uyardı.