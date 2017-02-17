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100.000 dolar gören insanlardan ilginç tepkiler!

100.000 dolar gören insanlardan ilginç tepkiler!
Adres sorduğu insanların yanında çantasından bilerek 100.000 dolar düşüren adama verilen tepkiler
İzlenme: 711
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