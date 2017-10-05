100 yıllık oyuncaklar görücüye çıkıyor

Yazar Sunay Akın tarafından kurulan Oyuncak Müzesi'nde yer alan ve her dönemin vazgeçilmezi olan farklı oyuncaklar 7 - 18 Ekim tarihleri arasında Symbol AVM'de sergilenecek. Sergide yüzyıllık geçmişe sahip oyuncaklar yer alacak. Ziyaretçiler ilk uzay temalı oyuncaklarından 1700'lü yıllarda Almanya'da ortaya çıkan bebekevi kültürünün yüz yıllık, en seçkin örneklerine kadar birçok oyuncak yer alacak.

Yüz yaşındaki tahta kamyondan, sesten hızlı giden Concorde uçağa kadar ulaşımın tarihine de tanık olacak olan ziyaretçiler, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'da içine konulan piller ile teknolojik devrimin başlangıcı sayılan oyuncak örneklerini de sergide görebilecek. Oyuncak Müzesi Sergisi'nde yer alacak "Türk Malı" oyuncaklar da hatıralarda derin izler bırakan örnekleriyle ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.