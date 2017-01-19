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1011 Hatıra Forma Kampanyası ile ilgili duyuru 

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1011 Hatıra Forma Kampanyası ile ilgili duyuru 
Kocaelispor yönetimi 50.Yıl 1011 Hatıra Forma Kampanyasıyla ilgili bugün bir açıklama yaptı.

Açıklamada öncelikle taahhütlerin yerine getirilmemesi nedeniyle gecikme olduğu belirtildi ve özür dilendi. Açıklamanın devamında ise katılımcıların listeyi inceleyerek düzeltme veya değişiklik taleplerini en geç 23 Ocak Pazartesi gününü kadar bildirmeleri istendi.

Yönetimin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Değerli Kocaelisporlular,

21 Mart tarihinde başlatmış olduğumuz "50.Yıl 1011 Hatıra Forma Kampanyası"nda 10 ayı geride bırakmış bulunmaktayız. Kampanyaya isim yazdıranların taahhütlerini yerine getirmelerini beklememiz nedeniyle maalesef kampanyayı bugüne dek sonuçlandıramadık. Taahhütlerini yerine getiren kişi ve kurumlara teşekkür eder, elimizde olmayan gecikme nedeniyle özür dileriz.

Ekte taahhütlerini yerine getiren kişi ve kurumların listesi, formada yer alacak isimler şeklinde yer almaktadır. Katılımcılardan listeyi inceleyerek düzeltme ve değişiklik taleplerini, 23 Ocak 2017 Pazartesi günü akşamına kadar Kulübümüzün info@kocaelispor.com.tr adresine veya 0 (262) 331 10 89 nolu telefona iletmelerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

KOCAELİSPOR YÖNETİM KURULU

LİSTE

1.            HODRİMEYDAN

2.            1966 KOCAELİSPORLULAR

3.            A KALİTE PLASTİK

4.            ABC MAĞAZALARI

5.            HÜSEYİN ACURMAN

6.            MİTHAT AĞA

7.            FERHAT AKTAŞ

8.            AKTEK LTD.ŞTİ.

9.            ŞENOL AKYÜZ

10.          METİN ALAN

11.          HAYRETTİN ALBAYRAK

12.          ÇAĞRI ALPASLAN

13.          DEMİR ALPASLAN

14.          TUNÇ ALTIN

15.          ALTINNAL OTEL

16.          MEHMET FAHRİ ALTINTAŞ

17.          APATEKNİK YAY

18.          ALİCAN ARAÇ

19.          İSMAİL ARAÇ

20.          ENGİN ARAT

21.          ARKPRES ÇALIŞANLARI

22.          ARMA KEBAP

23.          OGÜN AŞKAR

24.          YÜKSEL ATEŞ

25.          ALİ NACİ  ATLI

26.          MURAT YİĞİT ATLI

27.          RECEP AVCI

28.          HÜSEYİN AYAZ

29.          MURAT AYDIN

30.          SİNAN AYDIN

31.          UTKU EREN AYDOĞDU

32.          MERT AYHAN

33.          MURAT AYHAN

34.          AYKOÇ LİMAN

35.          AYTES ELEKTRİK

36.          ATA BADEM

37.          BAYKUT BADEM

38.          ÖZLEM CENKER BADEM

39.          BAĞEVİ RESTAURANT

40.          CÜNEYT BAKIROĞLU

41.          BALABAN CAM

42.          BURAK BALCI

43.          BURAK BALCIOĞLU

44.          BALKAN TÜRKLERİ DERNEĞİ

45.          ÜMİT BANDEOĞLU

46.          AHMET BAŞARAN

47.          ZEYNEL BAŞLAK

48.          BATI TRAKYA TÜRKLERİ DERN.İZMİT ŞB.

49.          AHMET BAYRAKTAR

50.          SERDAR BAYRAMOĞLU

51.          BEKAERT İZMİT A.Ş. ÇALIŞANLARI

52.          BEKAERT KARTEPE A.Ş. ÇALIŞANLARI

53.          BEKİRDERESPOR

54.          AYŞE BİÇİCİ

55.          ELİF BİÇİCİ

56.          EMRE BİÇİCİ

57.          FUAT BİÇİCİ

58.          FEVZİ BİLEN

59.          BİLYAPI

60.          SERHAT BİNBİR

61.          ARAS CAN BİRER

62.          ERAY BODUR

63.          SERKAN BOZBAĞ

64.          MUSTAFA BÖYET

65.          BURSA KEBAPÇISI

66.          ŞEREF BÜLBÜL

67.          BÜLBÜLOĞULLARI

68.          DİLEK CAN

69.          MURAT CAN

70.          YAŞAR CAN

71.          ARDA CANIGENİŞ

72.          HAYRETTİN CANIGENİŞ

73.          HÜSEYİN CANIGENİŞ

74.          YÜCEHAN CANIGENİŞ

75.          CİHANGİR CERCİŞ

76.          ENES CEYHAN

77.          CİPSCİLER

78.          ATA COŞTU

79.          EFE COŞTU

80.          HAKAN COŞTU

81.          ÜNAL ÇAĞIL

82.          CENGİZ ÇAKAR

83.          RUHİ ÇAKIR

84.          MUHAMMED MUHARREM ÇAP

85.          ÖZAY ÇAP

86.          MUTLU ÇELEBİ

87.          ÇELİK HALAT ÇALIŞANLARI

88.          ÇELİK HALAT ÇALIŞANLARI

89.          ÇENEDAĞ OTEL

90.          ÇENESUYU

91.          NİZAMETTİN ÇETİN

92.          FATİH ÇETİNKAYA

93.          ÇETİNKAYALAR KUM ÇAKIL

94.          ABDURRAHMAN ÇINAR

95.          ÇINARLI MAHALLLESİ SOS.YARD.DAY.DER.

96.          GÜNGÖR ÇİMEN

97.          ABBAS DAĞ

98.          TUTKU DALMAZ

99.          GÖKHAN DARCAN

100.       FARUK DEMİR

101.       FARUK DEMİR

102.       FARUK DEMİR

103.       FARUK DEMİR

104.       FARUK DEMİR

105.       UĞUR DEMİR

106.       DEMİRCİ İBO

107.       ÜMİT  DEMUR

108.       EDİZ ALP DİLER

109.       İLKER DÖNMEZ

110.       SERGEN DÖNMEZ

111.       TANER DÖNMEZ

112.       TUNA DURMAZ

113.       ÖMER DURSUN

114.       FİKRET EFE

115.       MEHMET SADIK EFE

116.       MUSA  EJDEROĞLU

117.       MESUT EKŞİ

118.       AHMET ELMALI

119.       ELA NAZ ELMAS

120.       EREN ELTUT

121.       EMEK LTD ÇALIŞANLARI

122.       EMİŞTEKİN GAYRİMENKUL

123.       EN DELİKANLI 100

124.       TURGAY ENER

125.       ENTER SPOR

126.       ŞABAN ERASLAN

127.       ERCAN TUR

128.       CENGİZ ERÇİN

129.       CENK ERDOĞAN

130.       BERKER ERGENE

131.       BORA ERGENE

132.       HAKAN ERGENE

133.       ÖNER ERGİNER

134.       ERNAZ OTOMOTİV

135.       HÜSEYİN EROL

136.       HASAN ERTUĞ

137.       ALPER ERTUĞ

138.       ARİF ERTUĞ

139.       BAHATTİN ERTUĞ

140.       İDİL ERBAY ERTUĞ

141.       SAİT ERTUĞ

142.       ZEYNEP DURU ERTUĞ

143.       FERDİ ERYENER

144.       İNCİ ERYENER

145.       EMRE ERYÜKSEL

146.       ESKİ TÜFEKLER

147.       ESO

148.       ETKEN DENETİM A.Ş.

149.       FEDERAL MOGUL İZMİT ÇALIŞANLARI

150.       FRENCİ ÖMER

151.       ABDURRAHMAN GENCAL

152.       ÖMER GENCAL

153.       TUANA GENCAL

154.       GENCAL ORMAN ÜRÜNLERİ

155.       SERTİF GÖKÇE

156.       FİKRET GÖKMEN

157.       MEHMET GÖKMEN

158.       GÖLCÜK ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

159.       GÖLCÜK ESNAFLARI

160.       ERTUĞRUL GÜÇKAN

161.       YALÇIN GÜL

162.       BURAK GÜLENER

163.       MUSTAFA GÜLER

164.       ERHAN GÜLERYÜZ

165.       GÜLERYÜZ A.Ş.

166.       GÜLTAŞ HAFRİYAT

167.       TEZCAN GÜNCAN

168.       BERK GÜNERİ

169.       ONUR GÜNERİ

170.       SİNAN GÜNERİ

171.       GÜNFALT ASFALT

172.       CEM GÜNTUT

173.       MELİH GÜRBÜZTÜRK

174.       İBRAHİM GÜRKAN

175.       EMİR GÜRSEL

176.       HACI HASAN MAHALLESİ

177.       ALPAY HACIOĞLU

178.       NECATİ BÜLENT HAKOĞLU

179.       FATİH HALDIZ

180.       UTKU HALEFLER

181.       TOLGA HAVUÇ

182.       HAYAL KAHVESİ KOCAELİ

183.       HEDEFSAN İŞ MAKİNALARI

184.       HODRİ MEYDAN BOYAHANE

185.       UĞUR FİKRET HOROZ

186.       MURAT HOROZAL

187.       BEGÜM HOŞDİL

188.       CEYHUN HOŞDİL

189.       NİSA HOŞDİL

190.       PELİN HOŞDİL

191.       MEHMET HÜR

192.       IŞIKLAR LTD.ŞTİ.

193.       İBRAHİM İKİZ

194.       İZMİT EML 3/K-1979

195.       İZMİT GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ

196.       İZMİT KAHVALTI GRUBU

197.       İZMİT MARİNA ESNAFLARI DERNEĞİ

198.       İZMİT ROTARY KULÜBÜ

199.       İZMİT TİCARİ TAKSİLER

200.       İZMİT YAPI DENETİM

201.       NECMİ KAHRAMAN

202.       SANİYE KAHRAMAN

203.       BATUHAN KAHYA

204.       HASAN KAHYA

205.       VİLDAN KAHYA

206.       KALİBRE BORU

207.       KALİBRE BORU

208.       KALİBRE BORU

209.       KALİBRE BORU

210.       KALİBRE BORU

211.       KALİBRE BORU

212.       KALİBRE BORU ÇALIŞANLARI

213.       YÜKSEL KALYONCU

214.       KANDIRALILAR DERNEĞİ

215.       AHMET KANIK

216.       İRFAN KANIK

217.       SEVERCAN KARA

218.       MURAT KARABULUT

219.       KEMAL KARADEVE

220.       ONUR KARAKAYA

221.       KARAMÜRSELLİ KOCAELİSPORLULAR

222.       METİN KARAN

223.       EMREN KARATAŞ

224.       KARLAS PETROL

225.       ESRA KARSLI

226.       GÜRDAL KARSLI

227.       HALİL KARSLI

228.       HAYDAR KARSLI

229.       MUSTAFA KEMAL KARSLI

230.       ZEYNEP KARSLI

231.       M.ALİ KARTAL

232.       CELAL KAVAZ

233.       MERT KAVŞUT

234.       MESUT KAVURT

235.       ALP KAYA

236.       BORA KAYA

237.       BÜLENT KAYA

238.       DEREN KAYA

239.       DERİN KAYA

240.       ECE KAYA

241.       GÖKBERK KAYA

242.       İSMAİL KAYA

243.       KEMAL KAYA

244.       TAYFUN KAYA

245.       HALUK KAYABAŞI

246.       KAYALAR MÜHENDİSLİK

247.       GÜRKAN KAYGUSUZ

248.       ERTUĞRUL YİĞİT KEBENÇ

249.       MUSTAFA MERT KEBENÇ

250.       POLEN ASENA KESEMENLİ

251.       TALHA TUNAHAN KESEMENLİ

252.       GENCAY KESKİN

253.       HAKAN KESKİN

254.       ABDURRAHMAN KILIÇ

255.       AHMET SALİM KILIÇ

256.       EFE AYHAN KILINÇ

257.       KIRIM TATARLARI DERNEĞİ

258.       KIRIM TATARLARI DERNEĞİ

259.       KIRIM TATARLARI DERNEĞİ

260.       KIRIM TATARLARI DERNEĞİ

261.       KIRIM TATARLARI DERNEĞİ

262.       VECAT KIRKTEPELİ

263.       KİRAZLIYALI MAHALLESİ

264.       KİRAZLIYALISPOR

265.       KOCAELİ ANADOLU LİSESİ 92 MEZUNLARI

266.       KOCAELİ BAROSU

267.       KOCAELİ ECZANE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ

268.       KOCAELİ EMLAKÇILAR ODASI

269.       KOCAELİ ESNAF ODALARI BİRLİĞİ

270.       KOCAELİ KUYUMCULAR DERNEĞİ

271.       KOCAELİ LİFE

272.       KOCAELİ YILMAZLAR OTOMOTİV

273.       GÜRBEY KOCAOĞLU

274.       KOÇ GOLD

275.       EMİN KOÇAK

276.       KODOSK

277.       ÇAĞATAY KOLAYLI

278.       İSMAİL KOLAYLI

279.       CENGİZ KOLUKISAOĞLU

280.       KOMESKOM

281.       HALİL KONUK

282.       BADE KORKMAZ

283.       AHMET ERMAN KOYUNCU

284.       KÖFTECİ ADALI

285.       MURAT  KÖPRÜCÜ

286.       ERDAL KÖPRÜLÜ

287.       KÖRFEZ ROTARY

288.       ABDULLAH KÖROĞLU

289.       SEDAT KÖSE

290.       KSMMM ODASI

291.       ÖNDER KULAK

292.       NURGÜL KULAKSIZ

293.       ÖMER KURT

294.       ÖMER KÜÇÜK

295.       MELİS KÜREKÇİ

296.       ÖZER KÜREKÇİ

297.       ALPTEKİN KÜRÜMOĞLU

298.       ASYA KÜRÜMOĞLU

299.       KYÖD

300.       LAZER MAKİNA

301.       LOFT-STUDİOS

302.       MAGNA OTOMOTİV GÖLCÜK ÇALIŞANLARI

303.       MAKEDONYA GÖÇMENLERİ DERNEĞİ

304.       MAKEDONYA GÖÇMENLERİ GENÇLERİ

305.       MARKA DİŞ HASTANESİ

306.       MARKA DİŞ HASTANESİ

307.       MARKA DİŞ HASTANESİ

308.       MARKA DİŞ HASTANESİ

309.       MİROĞLU İNŞAAT

310.       MOPAR OTOMOTİV

311.       JOHN LESHIBA MOSHOEU

312.       MUPA MANTAR

313.       HÜSEYİN MURTAZAOĞLU

314.       AHMET MUT

315.       AHMET MUTLU

316.       ÇAĞ NALÇACI

317.       EFE NALÇACI

318.       ŞEYMA NALÇACI

319.       TOPRAK NALÇACI

320.       AYDIN NALÇAKAR

321.       SELİM NAVRUZ

322.       YİĞİT NAVRUZ

323.       NEKA YOL YARDIM

324.       KEREM ODABAŞI

325.       MURAT ODABAŞI

326.       OKTAY OK

327.       AHMET OKLU

328.       CEMAL OKLU

329.       ERGİN OKLU

330.       ERHAN OKLU

331.       REFİK  OKLU

332.       RÜZGAR OKLU

333.       ŞEFİK OKLU

334.       ZEYNEP OKLU

335.       OKLU METAL

336.       TARIK ORAK

337.       OTO TİCARET MERKEZİ

338.       OTO TİCARET MERKEZİ

339.       ÖGE KUYUMCULUK

340.       EMRE ÖNEN

341.       ÖZDEN ÖNGÜN

342.       AYHAN ÖTER

343.       HAYRETTİN GÖKTÜRK ÖTER

344.       HİLAL ÖTER

345.       NAGİHAN ÖTER

346.       SELMA ÖTER

347.       SÜLEYMAN SELİM ÖTER

348.       ALPER ÖZ

349.       EDA ÖZ

350.       BEGÜM ÖZBEK

351.       MURATCAN ÖZBEK

352.       ONUR ÖZBEK

353.       UĞUR ÖZBEK

354.       YILDIRAY  ÖZCAN

355.       YİĞİT ÖZCAN 

356.       ÖZCAN PİŞMANİYE

357.       FIRAT TAHA ÖZDAĞ

358.       HEMİT ÖZDAĞ

359.       TEMEL ÖZDAĞ

360.       SUAT ÖZEKLİ

361.       ÖZEL FİZOMER TIP MERKEZİ

362.       ÖZEL KARTEPE DİŞ SAĞLIĞI

363.       ÖZEL SEYMEN MEZUNLARI DERNEĞİ

364.       AYBAR ÖZER

365.       BERKAY ÖZER

366.       NECMİ ÖZER

367.       ÖZERSOYLAR

368.       TEOMAN ÖZKAN

369.       ÖZLER LEZZET PAZARI

370.       ÖZMAK MAKİNE

371.       UMUTCAN ÖZOK

372.       OSMAN  ÖZSOY

373.       RECEP ÖZŞENTÜRK

374.       ÖZTORUN OTO

375.       BERKEHAN ÖZTÜRE

376.       ABDİN ÖZTÜRK

377.       İLKER ÖZTÜRK

378.       MEHMET ÖZÜER

379.       ÖMER ÖZYER

380.       PDL ENDÜSTRİYEL

381.       MEHMET PEHLİVAN

382.       PEKTEMEK

383.       PİRELLİ ÇALIŞANLARI

384.       PİRELLİ KAMYON BÖLÜMÜ ÇALIŞANLARI

385.       PİRELLİ MOTORSPORT BÖLÜMÜ ÇALIŞANLARI

386.       PLANT 47/48

387.       PNG MÜHENDİSLİK

388.       POLİSAN EMEKLİLERİ

389.       POLİSAN İŞÇİLERİ

390.       PRESTİJ İNŞAAT

391.       ROK TEKNİK

392.       S.S. 5 NOLU İZMİT ŞEHİRİÇİ KOOPERATİFİ

393.       SAKAL HASAN

394.       SALON KARADENİZ

395.       SAMURAY SPORT

396.       SANBERK İNŞAAT LTD.ŞTİ.

397.       KEMAL SARAÇ

398.       KEMAL SARAÇ

399.       FATMA SARAL KAYA

400.       BÜLENT SARI

401.       HALİL İBRAHİM  SARI

402.       CENGİZ SARIBAY

403.       NECLA SAVAŞ

404.       KAAN SELİM

405.       MUSTAFA CAN SELİM

406.       TUNCER SELİM

407.       YAVUZ EFE SELİM

408.       SERDAR GENÇLİK

409.       ÇAĞDAŞ SEVİNÇ

410.       SÖZAY A.Ş.

411.       AHMET ŞAHİN

412.       EMİR ŞEN

413.       SEMİH ŞENGÖZ

414.       ERDOĞAN ŞENTÜRK

415.       ŞİRİNTEPE

416.       TAHSİN ÖZBEK TIP MERKEZİ

417.       TAKIMSAN METAL

418.       TAMGÜN MİMARLIK

419.       HAKAN TANRIÖVEN

420.       HAKAN TANTA

421.       TATLI GÜVEN

422.       TAVŞANTEPE SPOR

423.       TAVUKÇU NECDET

424.       İHSAN UĞUR TEMEL

425.       KEMAL TEMEL

426.       TEONA OTEL

427.       TERZİ İSMET

428.       UMUT TOSUMOĞLU

429.       TOYKAN İNŞAAT

430.       TRI-WALL TURKEY

431.       TAHSİN TUĞRUL

432.       TAHSİN TUĞRUL

433.       TAHİR TUNCABOYLU

434.       TUNA TUNCABOYLU

435.       TUNÇ TUNCABOYLU

436.       NUĞFEL TUNCAY

437.       ENGİN TURAN

438.       MUSTAFA OSMAN TURAN

439.       TURGUT TAŞ MİMARLIK

440.       AYTEKİN TÜRKYILMAZ

441.       YAVUZ ULUGÜN

442.       KAZIM ULUOCAK

443.       KAZIM ULUOCAK

444.       KAZIM ULUOCAK

445.       KAZIM ULUOCAK

446.       KAZIM ULUOCAK

447.       CAN ULUSOY

448.       ÇINAR ULUSOY

449.       KADİR UYAR

450.       ALİ UYGUN

451.       POYRAZ UZEL

452.       FATİH CAN UZUNER

453.       KEREM UZUNER

454.       KUBİLAY YAĞCIOĞLU

455.       BİDAR YAĞMUR

456.       BERKE KAAN YALNIZ

457.       BERKHAN ALİ YALNIZ

458.       SERDAR YAMAN

459.       YAPI KIRKARTIBİR

460.       YARIMCA HACI OSMAN

461.       ANNA YAVUZ

462.       ARHAN YAVUZ

463.       ARMAN YAVUZ

464.       BAHRİ YAVUZ

465.       BARIŞ YAVUZ

466.       ÇINAR YAVUZ

467.       HACI BAHRİ YAVUZ

468.       NESRİN YAVUZ

469.       NİHAN YAVUZ

470.       ÖZGÜR YAVUZ

471.       SANEM YAVUZ

472.       SARP YAVUZ

473.       SEYİT MERT YAVUZ

474.       SIRAÇ YAVUZ

475.       VEYSİ YAVUZ

476.       YAMAN YAVUZ

477.       ENES YAYMACI

478.       İBRAHİM YELMENOĞLU

479.       YENİDOĞANLILAR

480.       HAYDAR YENİGÜN

481.       YEŞİLOVA MAHALLESİ

482.       BEGÜM YILDIRIM

483.       BENGÜSU YILDIRIM

484.       FATMA YILDIRIM

485.       SELMAN YILDIRIM

486.       YAKUP YILDIZ

487.       İSA YILGIN

488.       MELİK YILGIN

489.       SUDE YILGIN

490.       ERHAN YILMAZ

491.       TUĞRUL YILMAZ

492.       YILMAZ MAKİNE

493.       YILMAZLAR A.Ş.

494.       NEDİM YİNELEK

495.       YÖRÜNGE İNŞAAT

496.       ALİ YÜKSEL

497.       MEHMET YÜKSEL

498.       NEZİH YÜKSEL

499.       ZİYA YÜKSEL

500.       AYHAN ZEYTİNOĞLU

501.       İSMAİL ZEYTİNOĞLU

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