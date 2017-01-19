1011 Hatıra Forma Kampanyası ile ilgili duyuru 

Açıklamada öncelikle taahhütlerin yerine getirilmemesi nedeniyle gecikme olduğu belirtildi ve özür dilendi. Açıklamanın devamında ise katılımcıların listeyi inceleyerek düzeltme veya değişiklik taleplerini en geç 23 Ocak Pazartesi gününü kadar bildirmeleri istendi.
Yönetimin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
Değerli Kocaelisporlular,
21 Mart tarihinde başlatmış olduğumuz "50.Yıl 1011 Hatıra Forma Kampanyası"nda 10 ayı geride bırakmış bulunmaktayız. Kampanyaya isim yazdıranların taahhütlerini yerine getirmelerini beklememiz nedeniyle maalesef kampanyayı bugüne dek sonuçlandıramadık. Taahhütlerini yerine getiren kişi ve kurumlara teşekkür eder, elimizde olmayan gecikme nedeniyle özür dileriz.
Ekte taahhütlerini yerine getiren kişi ve kurumların listesi, formada yer alacak isimler şeklinde yer almaktadır. Katılımcılardan listeyi inceleyerek düzeltme ve değişiklik taleplerini, 23 Ocak 2017 Pazartesi günü akşamına kadar Kulübümüzün info@kocaelispor.com.tr adresine veya 0 (262) 331 10 89 nolu telefona iletmelerini rica ederiz.
Saygılarımızla,
KOCAELİSPOR YÖNETİM KURULU
LİSTE
1. HODRİMEYDAN
2. 1966 KOCAELİSPORLULAR
3. A KALİTE PLASTİK
4. ABC MAĞAZALARI
5. HÜSEYİN ACURMAN
6. MİTHAT AĞA
7. FERHAT AKTAŞ
8. AKTEK LTD.ŞTİ.
9. ŞENOL AKYÜZ
10. METİN ALAN
11. HAYRETTİN ALBAYRAK
12. ÇAĞRI ALPASLAN
13. DEMİR ALPASLAN
14. TUNÇ ALTIN
15. ALTINNAL OTEL
16. MEHMET FAHRİ ALTINTAŞ
17. APATEKNİK YAY
18. ALİCAN ARAÇ
19. İSMAİL ARAÇ
20. ENGİN ARAT
21. ARKPRES ÇALIŞANLARI
22. ARMA KEBAP
23. OGÜN AŞKAR
24. YÜKSEL ATEŞ
25. ALİ NACİ ATLI
26. MURAT YİĞİT ATLI
27. RECEP AVCI
28. HÜSEYİN AYAZ
29. MURAT AYDIN
30. SİNAN AYDIN
31. UTKU EREN AYDOĞDU
32. MERT AYHAN
33. MURAT AYHAN
34. AYKOÇ LİMAN
35. AYTES ELEKTRİK
36. ATA BADEM
37. BAYKUT BADEM
38. ÖZLEM CENKER BADEM
39. BAĞEVİ RESTAURANT
40. CÜNEYT BAKIROĞLU
41. BALABAN CAM
42. BURAK BALCI
43. BURAK BALCIOĞLU
44. BALKAN TÜRKLERİ DERNEĞİ
45. ÜMİT BANDEOĞLU
46. AHMET BAŞARAN
47. ZEYNEL BAŞLAK
48. BATI TRAKYA TÜRKLERİ DERN.İZMİT ŞB.
49. AHMET BAYRAKTAR
50. SERDAR BAYRAMOĞLU
51. BEKAERT İZMİT A.Ş. ÇALIŞANLARI
52. BEKAERT KARTEPE A.Ş. ÇALIŞANLARI
53. BEKİRDERESPOR
54. AYŞE BİÇİCİ
55. ELİF BİÇİCİ
56. EMRE BİÇİCİ
57. FUAT BİÇİCİ
58. FEVZİ BİLEN
59. BİLYAPI
60. SERHAT BİNBİR
61. ARAS CAN BİRER
62. ERAY BODUR
63. SERKAN BOZBAĞ
64. MUSTAFA BÖYET
65. BURSA KEBAPÇISI
66. ŞEREF BÜLBÜL
67. BÜLBÜLOĞULLARI
68. DİLEK CAN
69. MURAT CAN
70. YAŞAR CAN
71. ARDA CANIGENİŞ
72. HAYRETTİN CANIGENİŞ
73. HÜSEYİN CANIGENİŞ
74. YÜCEHAN CANIGENİŞ
75. CİHANGİR CERCİŞ
76. ENES CEYHAN
77. CİPSCİLER
78. ATA COŞTU
79. EFE COŞTU
80. HAKAN COŞTU
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83. RUHİ ÇAKIR
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85. ÖZAY ÇAP
86. MUTLU ÇELEBİ
87. ÇELİK HALAT ÇALIŞANLARI
88. ÇELİK HALAT ÇALIŞANLARI
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90. ÇENESUYU
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93. ÇETİNKAYALAR KUM ÇAKIL
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95. ÇINARLI MAHALLLESİ SOS.YARD.DAY.DER.
96. GÜNGÖR ÇİMEN
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100. FARUK DEMİR
101. FARUK DEMİR
102. FARUK DEMİR
103. FARUK DEMİR
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109. İLKER DÖNMEZ
110. SERGEN DÖNMEZ
111. TANER DÖNMEZ
112. TUNA DURMAZ
113. ÖMER DURSUN
114. FİKRET EFE
115. MEHMET SADIK EFE
116. MUSA EJDEROĞLU
117. MESUT EKŞİ
118. AHMET ELMALI
119. ELA NAZ ELMAS
120. EREN ELTUT
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122. EMİŞTEKİN GAYRİMENKUL
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131. BORA ERGENE
132. HAKAN ERGENE
133. ÖNER ERGİNER
134. ERNAZ OTOMOTİV
135. HÜSEYİN EROL
136. HASAN ERTUĞ
137. ALPER ERTUĞ
138. ARİF ERTUĞ
139. BAHATTİN ERTUĞ
140. İDİL ERBAY ERTUĞ
141. SAİT ERTUĞ
142. ZEYNEP DURU ERTUĞ
143. FERDİ ERYENER
144. İNCİ ERYENER
145. EMRE ERYÜKSEL
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147. ESO
148. ETKEN DENETİM A.Ş.
149. FEDERAL MOGUL İZMİT ÇALIŞANLARI
150. FRENCİ ÖMER
151. ABDURRAHMAN GENCAL
152. ÖMER GENCAL
153. TUANA GENCAL
154. GENCAL ORMAN ÜRÜNLERİ
155. SERTİF GÖKÇE
156. FİKRET GÖKMEN
157. MEHMET GÖKMEN
158. GÖLCÜK ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
159. GÖLCÜK ESNAFLARI
160. ERTUĞRUL GÜÇKAN
161. YALÇIN GÜL
162. BURAK GÜLENER
163. MUSTAFA GÜLER
164. ERHAN GÜLERYÜZ
165. GÜLERYÜZ A.Ş.
166. GÜLTAŞ HAFRİYAT
167. TEZCAN GÜNCAN
168. BERK GÜNERİ
169. ONUR GÜNERİ
170. SİNAN GÜNERİ
171. GÜNFALT ASFALT
172. CEM GÜNTUT
173. MELİH GÜRBÜZTÜRK
174. İBRAHİM GÜRKAN
175. EMİR GÜRSEL
176. HACI HASAN MAHALLESİ
177. ALPAY HACIOĞLU
178. NECATİ BÜLENT HAKOĞLU
179. FATİH HALDIZ
180. UTKU HALEFLER
181. TOLGA HAVUÇ
182. HAYAL KAHVESİ KOCAELİ
183. HEDEFSAN İŞ MAKİNALARI
184. HODRİ MEYDAN BOYAHANE
185. UĞUR FİKRET HOROZ
186. MURAT HOROZAL
187. BEGÜM HOŞDİL
188. CEYHUN HOŞDİL
189. NİSA HOŞDİL
190. PELİN HOŞDİL
191. MEHMET HÜR
192. IŞIKLAR LTD.ŞTİ.
193. İBRAHİM İKİZ
194. İZMİT EML 3/K-1979
195. İZMİT GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ
196. İZMİT KAHVALTI GRUBU
197. İZMİT MARİNA ESNAFLARI DERNEĞİ
198. İZMİT ROTARY KULÜBÜ
199. İZMİT TİCARİ TAKSİLER
200. İZMİT YAPI DENETİM
201. NECMİ KAHRAMAN
202. SANİYE KAHRAMAN
203. BATUHAN KAHYA
204. HASAN KAHYA
205. VİLDAN KAHYA
206. KALİBRE BORU
207. KALİBRE BORU
208. KALİBRE BORU
209. KALİBRE BORU
210. KALİBRE BORU
211. KALİBRE BORU
212. KALİBRE BORU ÇALIŞANLARI
213. YÜKSEL KALYONCU
214. KANDIRALILAR DERNEĞİ
215. AHMET KANIK
216. İRFAN KANIK
217. SEVERCAN KARA
218. MURAT KARABULUT
219. KEMAL KARADEVE
220. ONUR KARAKAYA
221. KARAMÜRSELLİ KOCAELİSPORLULAR
222. METİN KARAN
223. EMREN KARATAŞ
224. KARLAS PETROL
225. ESRA KARSLI
226. GÜRDAL KARSLI
227. HALİL KARSLI
228. HAYDAR KARSLI
229. MUSTAFA KEMAL KARSLI
230. ZEYNEP KARSLI
231. M.ALİ KARTAL
232. CELAL KAVAZ
233. MERT KAVŞUT
234. MESUT KAVURT
235. ALP KAYA
236. BORA KAYA
237. BÜLENT KAYA
238. DEREN KAYA
239. DERİN KAYA
240. ECE KAYA
241. GÖKBERK KAYA
242. İSMAİL KAYA
243. KEMAL KAYA
244. TAYFUN KAYA
245. HALUK KAYABAŞI
246. KAYALAR MÜHENDİSLİK
247. GÜRKAN KAYGUSUZ
248. ERTUĞRUL YİĞİT KEBENÇ
249. MUSTAFA MERT KEBENÇ
250. POLEN ASENA KESEMENLİ
251. TALHA TUNAHAN KESEMENLİ
252. GENCAY KESKİN
253. HAKAN KESKİN
254. ABDURRAHMAN KILIÇ
255. AHMET SALİM KILIÇ
256. EFE AYHAN KILINÇ
257. KIRIM TATARLARI DERNEĞİ
258. KIRIM TATARLARI DERNEĞİ
259. KIRIM TATARLARI DERNEĞİ
260. KIRIM TATARLARI DERNEĞİ
261. KIRIM TATARLARI DERNEĞİ
262. VECAT KIRKTEPELİ
263. KİRAZLIYALI MAHALLESİ
264. KİRAZLIYALISPOR
265. KOCAELİ ANADOLU LİSESİ 92 MEZUNLARI
266. KOCAELİ BAROSU
267. KOCAELİ ECZANE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ
268. KOCAELİ EMLAKÇILAR ODASI
269. KOCAELİ ESNAF ODALARI BİRLİĞİ
270. KOCAELİ KUYUMCULAR DERNEĞİ
271. KOCAELİ LİFE
272. KOCAELİ YILMAZLAR OTOMOTİV
273. GÜRBEY KOCAOĞLU
274. KOÇ GOLD
275. EMİN KOÇAK
276. KODOSK
277. ÇAĞATAY KOLAYLI
278. İSMAİL KOLAYLI
279. CENGİZ KOLUKISAOĞLU
280. KOMESKOM
281. HALİL KONUK
282. BADE KORKMAZ
283. AHMET ERMAN KOYUNCU
284. KÖFTECİ ADALI
285. MURAT KÖPRÜCÜ
286. ERDAL KÖPRÜLÜ
287. KÖRFEZ ROTARY
288. ABDULLAH KÖROĞLU
289. SEDAT KÖSE
290. KSMMM ODASI
291. ÖNDER KULAK
292. NURGÜL KULAKSIZ
293. ÖMER KURT
294. ÖMER KÜÇÜK
295. MELİS KÜREKÇİ
296. ÖZER KÜREKÇİ
297. ALPTEKİN KÜRÜMOĞLU
298. ASYA KÜRÜMOĞLU
299. KYÖD
300. LAZER MAKİNA
301. LOFT-STUDİOS
302. MAGNA OTOMOTİV GÖLCÜK ÇALIŞANLARI
303. MAKEDONYA GÖÇMENLERİ DERNEĞİ
304. MAKEDONYA GÖÇMENLERİ GENÇLERİ
305. MARKA DİŞ HASTANESİ
306. MARKA DİŞ HASTANESİ
307. MARKA DİŞ HASTANESİ
308. MARKA DİŞ HASTANESİ
309. MİROĞLU İNŞAAT
310. MOPAR OTOMOTİV
311. JOHN LESHIBA MOSHOEU
312. MUPA MANTAR
313. HÜSEYİN MURTAZAOĞLU
314. AHMET MUT
315. AHMET MUTLU
316. ÇAĞ NALÇACI
317. EFE NALÇACI
318. ŞEYMA NALÇACI
319. TOPRAK NALÇACI
320. AYDIN NALÇAKAR
321. SELİM NAVRUZ
322. YİĞİT NAVRUZ
323. NEKA YOL YARDIM
324. KEREM ODABAŞI
325. MURAT ODABAŞI
326. OKTAY OK
327. AHMET OKLU
328. CEMAL OKLU
329. ERGİN OKLU
330. ERHAN OKLU
331. REFİK OKLU
332. RÜZGAR OKLU
333. ŞEFİK OKLU
334. ZEYNEP OKLU
335. OKLU METAL
336. TARIK ORAK
337. OTO TİCARET MERKEZİ
338. OTO TİCARET MERKEZİ
339. ÖGE KUYUMCULUK
340. EMRE ÖNEN
341. ÖZDEN ÖNGÜN
342. AYHAN ÖTER
343. HAYRETTİN GÖKTÜRK ÖTER
344. HİLAL ÖTER
345. NAGİHAN ÖTER
346. SELMA ÖTER
347. SÜLEYMAN SELİM ÖTER
348. ALPER ÖZ
349. EDA ÖZ
350. BEGÜM ÖZBEK
351. MURATCAN ÖZBEK
352. ONUR ÖZBEK
353. UĞUR ÖZBEK
354. YILDIRAY ÖZCAN
355. YİĞİT ÖZCAN
356. ÖZCAN PİŞMANİYE
357. FIRAT TAHA ÖZDAĞ
358. HEMİT ÖZDAĞ
359. TEMEL ÖZDAĞ
360. SUAT ÖZEKLİ
361. ÖZEL FİZOMER TIP MERKEZİ
362. ÖZEL KARTEPE DİŞ SAĞLIĞI
363. ÖZEL SEYMEN MEZUNLARI DERNEĞİ
364. AYBAR ÖZER
365. BERKAY ÖZER
366. NECMİ ÖZER
367. ÖZERSOYLAR
368. TEOMAN ÖZKAN
369. ÖZLER LEZZET PAZARI
370. ÖZMAK MAKİNE
371. UMUTCAN ÖZOK
372. OSMAN ÖZSOY
373. RECEP ÖZŞENTÜRK
374. ÖZTORUN OTO
375. BERKEHAN ÖZTÜRE
376. ABDİN ÖZTÜRK
377. İLKER ÖZTÜRK
378. MEHMET ÖZÜER
379. ÖMER ÖZYER
380. PDL ENDÜSTRİYEL
381. MEHMET PEHLİVAN
382. PEKTEMEK
383. PİRELLİ ÇALIŞANLARI
384. PİRELLİ KAMYON BÖLÜMÜ ÇALIŞANLARI
385. PİRELLİ MOTORSPORT BÖLÜMÜ ÇALIŞANLARI
386. PLANT 47/48
387. PNG MÜHENDİSLİK
388. POLİSAN EMEKLİLERİ
389. POLİSAN İŞÇİLERİ
390. PRESTİJ İNŞAAT
391. ROK TEKNİK
392. S.S. 5 NOLU İZMİT ŞEHİRİÇİ KOOPERATİFİ
393. SAKAL HASAN
394. SALON KARADENİZ
395. SAMURAY SPORT
396. SANBERK İNŞAAT LTD.ŞTİ.
397. KEMAL SARAÇ
398. KEMAL SARAÇ
399. FATMA SARAL KAYA
400. BÜLENT SARI
401. HALİL İBRAHİM SARI
402. CENGİZ SARIBAY
403. NECLA SAVAŞ
404. KAAN SELİM
405. MUSTAFA CAN SELİM
406. TUNCER SELİM
407. YAVUZ EFE SELİM
408. SERDAR GENÇLİK
409. ÇAĞDAŞ SEVİNÇ
410. SÖZAY A.Ş.
411. AHMET ŞAHİN
412. EMİR ŞEN
413. SEMİH ŞENGÖZ
414. ERDOĞAN ŞENTÜRK
415. ŞİRİNTEPE
416. TAHSİN ÖZBEK TIP MERKEZİ
417. TAKIMSAN METAL
418. TAMGÜN MİMARLIK
419. HAKAN TANRIÖVEN
420. HAKAN TANTA
421. TATLI GÜVEN
422. TAVŞANTEPE SPOR
423. TAVUKÇU NECDET
424. İHSAN UĞUR TEMEL
425. KEMAL TEMEL
426. TEONA OTEL
427. TERZİ İSMET
428. UMUT TOSUMOĞLU
429. TOYKAN İNŞAAT
430. TRI-WALL TURKEY
431. TAHSİN TUĞRUL
432. TAHSİN TUĞRUL
433. TAHİR TUNCABOYLU
434. TUNA TUNCABOYLU
435. TUNÇ TUNCABOYLU
436. NUĞFEL TUNCAY
437. ENGİN TURAN
438. MUSTAFA OSMAN TURAN
439. TURGUT TAŞ MİMARLIK
440. AYTEKİN TÜRKYILMAZ
441. YAVUZ ULUGÜN
442. KAZIM ULUOCAK
443. KAZIM ULUOCAK
444. KAZIM ULUOCAK
445. KAZIM ULUOCAK
446. KAZIM ULUOCAK
447. CAN ULUSOY
448. ÇINAR ULUSOY
449. KADİR UYAR
450. ALİ UYGUN
451. POYRAZ UZEL
452. FATİH CAN UZUNER
453. KEREM UZUNER
454. KUBİLAY YAĞCIOĞLU
455. BİDAR YAĞMUR
456. BERKE KAAN YALNIZ
457. BERKHAN ALİ YALNIZ
458. SERDAR YAMAN
459. YAPI KIRKARTIBİR
460. YARIMCA HACI OSMAN
461. ANNA YAVUZ
462. ARHAN YAVUZ
463. ARMAN YAVUZ
464. BAHRİ YAVUZ
465. BARIŞ YAVUZ
466. ÇINAR YAVUZ
467. HACI BAHRİ YAVUZ
468. NESRİN YAVUZ
469. NİHAN YAVUZ
470. ÖZGÜR YAVUZ
471. SANEM YAVUZ
472. SARP YAVUZ
473. SEYİT MERT YAVUZ
474. SIRAÇ YAVUZ
475. VEYSİ YAVUZ
476. YAMAN YAVUZ
477. ENES YAYMACI
478. İBRAHİM YELMENOĞLU
479. YENİDOĞANLILAR
480. HAYDAR YENİGÜN
481. YEŞİLOVA MAHALLESİ
482. BEGÜM YILDIRIM
483. BENGÜSU YILDIRIM
484. FATMA YILDIRIM
485. SELMAN YILDIRIM
486. YAKUP YILDIZ
487. İSA YILGIN
488. MELİK YILGIN
489. SUDE YILGIN
490. ERHAN YILMAZ
491. TUĞRUL YILMAZ
492. YILMAZ MAKİNE
493. YILMAZLAR A.Ş.
494. NEDİM YİNELEK
495. YÖRÜNGE İNŞAAT
496. ALİ YÜKSEL
497. MEHMET YÜKSEL
498. NEZİH YÜKSEL
499. ZİYA YÜKSEL
500. AYHAN ZEYTİNOĞLU
501. İSMAİL ZEYTİNOĞLU
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