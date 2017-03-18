102 yıllık destanı gururla andılar

18 Mart Şehitleri bugün törenlerle anılıyor. Bugün ayrıca, Çanakkale Boğazı üzerinde yapılacak Dünya’nın en uzun asma köprüsünün de temeli atılacak.

102 yıl önce tarihe altın harflerle kazınan Çanakkale Zaferi ve şehitlerini anma günü kent protokolünün geniş katılımıyla gerçekleşti.

SİYASİLERİ BİR ARAYA GETİREN ANLAMLI GÜN

Bağçeşme Şehitliği'nde düzenlenen törene, il protokolünden Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Zeki Aygün, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan, Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Baro Başkanı Sertif Gökçe, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yunus Coşkun ve üyeleri, askeri erkan, öğrenciler, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Şehitlerimizin anısına bırakılan çelenk ve saygı duruşuyla başlayan program, Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi öğrencisi Efecan Zeybek’in şehitler konulu şirini okumasıyla devam etti. Piyade Albay Murat Haznedaroğlu da günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Haznedaroğlu, “Bugün, hadi git ya şehit ol ya gazi diyen ve çocuklarının o pak alınlarından öpen, anaların ve çocuklarının gurur günüdür” dedi.

“ÇANAKKALE ŞAHLANAN MİLLETİN KAHRAMAN DESTANIDIR”

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, “Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutan milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını hedef alan her türlü saldırıyı canı pahasına korumasını bilmiş, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletlere de ilham kaynağı olmuştur. Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır. Çanakkale’de “bir hilal uğruna batan güneşlerin” aydınlığı geleceğimize ışık olmaya ve bize ilham vermeye devam edecektir. Bizlere bu büyük zaferi armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk Milleti’nin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi. Açıklamaların ardından şehitlikler gezilerek karanfil bırakıp, dualar edildi.

Şennur YILDIZ