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10’ncu sıradayız

10’ncu sıradayız

Kocaelispor’un yer aldığı 3.Lig 3.grupta 9.hafta heyecanı bugünkü maçlarla dindi.

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Geçen hafta İzmit’te beraberlik alan Osmaniyespor sahasında Adliyespor’a 2-0 kaybetmekten kurtulamadı. Tekirdağspor iki kez öne geçtiği maçta Kızılcaböylük’e 3-2 kaybedip büyük şok yaşadı. Lider Uşak Utaş ise Karacabey Birlik’i tek golle geçti. 9’ncu hafta sonunda Kocaelispor 11 puanla 10’ncu sırada yer aldı. Temsilcimizin liderle puan farkı 11’e çıktı, Play-Off hattıyla arasındaki 4 puanlık fark ise değişmedi.

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