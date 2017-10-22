10’ncu sıradayız

Geçen hafta İzmit’te beraberlik alan Osmaniyespor sahasında Adliyespor’a 2-0 kaybetmekten kurtulamadı. Tekirdağspor iki kez öne geçtiği maçta Kızılcaböylük’e 3-2 kaybedip büyük şok yaşadı. Lider Uşak Utaş ise Karacabey Birlik’i tek golle geçti. 9’ncu hafta sonunda Kocaelispor 11 puanla 10’ncu sırada yer aldı. Temsilcimizin liderle puan farkı 11’e çıktı, Play-Off hattıyla arasındaki 4 puanlık fark ise değişmedi.