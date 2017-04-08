10’uncu Lale Festivali

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 10’ncu Lale Festivali’ni bugün düzenliyor.

Sekapark alanında gün boyu sürecek festivalde, en iyi laleyi yetiştirdiğini düşünen çiçikseverlerin başvuruları öğlene kadar kabul edilecek. Daha sonra jüri, “En güzel lale”yi belirleyecek. En güzel lale yarışmasında derece alanlara saat 17.30’da düzenlenecek törenle armağanları verilecek.

1.5 MİLYON LALE

Büyükşehir Belediyesi bu yıl kent genelinde 2 milyon lale soğanı dikti. Bunların 1.5 milyon adedi Sekapark alanında dikildi ve birbirinden güzel, rengarenk figürler yaratıldı. Lale Festivali nedeniyle, bugün Sekapark alanında özellikle çocuklar ve gençler için