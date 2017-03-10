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11 ilde büyük operasyon! Aralarında Kocaeli de var

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11 ilde büyük operasyon! Aralarında Kocaeli de var
Bodrum merkezli olarak aralarında Kocaeli'nin de olduğu 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 30 şüpheli gözaltına alındı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandığı belirlenen 30 şüpheli hakkında Bodrum ilçe merkeziyle Muğla, İzmir, Manisa, Ankara, Samsun, Kocaeli, Tokat, Isparta, Mersin, Antalya ve Denizli illerinde 29 farklı adreste eş zamanlı arama, el koyma ve şüphelilere yönelik yakalama işlemi gerçekleştirildi.

Şüphelilerin Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğindeki işlemleri sonrasında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri öğrenildi.

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