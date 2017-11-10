113 personelle asayiş uygulaması

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ile muhtemel terör eylemlerine karşı, kaçakçılık ve organize suç örgütlerinin işledikleri suçların önlenmesi, suçluların yakalanması amacıyla 113 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Ekipler, yol kontrolleri ile umuma açık yer ve çevresinde genel arama yaparak 905 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerinin yanı sıra 150 aracın da sorgusunu gerçekleştirdi.

GBT kontrollerinde, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 2 kişi ve aranan 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Uygulamada muayenesiz 5, sigortasız 3 aracın sürücüsüne 2 bin 808 lira ceza uygulanırken, ruhsatsız 5 iş yeri için yasal işlem başlatıldı. Ayrıca uygulamada 18 gram esrar bulundu.