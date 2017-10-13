117 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Tasarlayarak adam öldürme ve bu suça yardım nitelikli öldürmeye teşebbüs, kasten öldürme ve bu suça yardım, kasten öldürmeye teşebbüs suçu işleyememekten duyduğu infial ile öldürmeye teşebbüs, suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak ve yönetmek nitelikli yağma suçlarından kesinleşmiş 117 yıl 2 ay 20 gün ve müebbet hapis cezası ile aranan Ali Öztürk, Kocaeli ve İzmir Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucu İzmir'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen Öztürk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kerim YAVUZ