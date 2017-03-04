12 ilçede mobil veterinerlik hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 12 ilçede hizmet veren mobil aracında görevli veterinerler, sokak kedilerini sağlık kontrolünden geçiriyor ve kısırlaştırıyor.

İlçelerde yaşayan hayvanseverler tarafından yakalanan sokak kedilerinin bakımı, randevu sistemiyle çalışan veterinerler tarafından mobil araçta gerçekleştiriliyor.

Veteriner İsmail Fuat Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobil aracın 2007'de hizmet vermeye başladığını, özellikle son 3 yıldır yoğun şekilde kedilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi konusunda çalıştıklarını söyledi.

Haftanın 5 günü Kocaeli'nin 12 ilçesinde vatandaşların talebi doğrultusunda randevu sistemiyle hizmet verdiklerini aktaran Yener, "Araç Kocaeli'ndeki tüm sokak kedilerini kısırlaştırmak ve geçici ilk tedavilerini uygulamak üzere hazırlanmış durumda. Acil müdahalelerde bulunabiliyoruz. Kedilerimizi randevulu sistemle kısırlaştırıyoruz." dedi.

Yener, hayvanseverlerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını, çalışmanın sokak kedileri açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Kedinin psikolojik durumu önemli"

Yener, kedilerin, köpeklere nazaran özgürlüklerine daha düşkün olduğuna işaret ederek, şunları anlattı:

"Bu yüzden evcilleşmesi tam olarak tamamlanmamış olan kediler, insanlara daha mesafeli durabiliyor. O yüzden insanların yakalayıp, bakımevlerine getirmelerinde sıkıntılar olabiliyor. Hem kedinin psikolojik durumunun bozulması açısından hem de hırçınlık göstermesi bakımından bulunduğu yerde kısırlaştırılıp teslim edilmesi iyileşme sürecini son derece olumlu etkiliyor. Kısırlaştırmayla birlikte aşılama çalışmaları ve aynı zamanda hayvanın bakım ve kontrolü beraberinde yapıldığı için çok yararlı bir çalışma."

Yener, kedilerin üreme dönemlerinin ekolojik dengenin değişmesiyle daha erkene çekildiğini ifade ederek, "Normalde yılda 1 ya da 2 kere doğurabilecek dişiler, 3 ya da 4 kere doğum yapabiliyor. Daha erken yaşlarda gebe kalabiliyorlar. Bunun önüne geçmek, sayılarını kontrol altına alabilmek için şu anda mevcut tek etkin yöntem kısırlaştırma." diye konuştu.

"Görevliyiz, gönüllüyüz"

Gölcük ilçesinde yaşayan Jale Başoğlu da hayvanlar için bir şeyler yapmaya gayret ettiklerini, yaşadığı mahallede onlarca kediyle ilgilendiğini söyledi.

Kocaeli'nde yerel yönetimlerin sokak hayvanlarına yönelik güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayan Başoğlu, "Sokaktaki bütün hayvanlara bakıyoruz ve zaman zaman maddi anlamda sorun yaşayabiliyoruz. Mobil ekip kapımın önüne birçok kez gelmiştir. Çok sağ olsunlar. Zaman zaman 10-15 tane kedi kısırlaştırılmasına vesile oldum. Bu anlamda çok güzel bir uygulama, gerçekten çok takdir ediyorum. Bizim için çok önemli. Hatta önümüzdeki hafta için de randevu aldım. Hayvanlar olmadan asla diyorum. Onların bakıma, sevgiye ihtiyaçları var. Onlar için bir şeyler yapmalıyız. Bunun için görevliyiz, gönüllüyüz." ifadelerini kullandı.

Gölcük Hayvan Hakları Aktivistleri Derneği Başkanı Gülçin Taşkın da mobil araç sayesinde kedilerin sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Taşkın, hayvanların kontrollü üremelerini sağlamaya çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Aşırı üremeyle sokaklarda yaralanan, hastalanan, perişan olan yavruların olması istemiyoruz. Ben kendimi hayvansever olarak nitelendirmiyorum, ben sadece Allah'ıma hizmet ediyorum çünkü çok güzel bir doğa yaratmış. Bunu korumak biz insanlara ait. Bunun için de hayvanlara elimizden gelen yardımı yapacağız. İnsanların birazcık hayvanlara karşı, sevmeyebilir ama saygı göstermesini istiyoruz. Hayvana, ağaca, çiçeğe sevgi göstermeli. Ben de sevgi gösteriyorum ve herkesten bunu diliyorum. Kapınızın önüne bir tas su, bir tas mama koyun. İstedikleri sadece bu ve sevgi."