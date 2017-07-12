12 yaşındaki çocuk komşusu tarafından vuruldu

Dün akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada 12 yaşındaki bir çocuk ayağından vuruldu.

Olay, İzmit Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dün akşam alkollü bir şekilde caddede yürüyen şüpheli K.K.(35) komşusu E.İ. ile belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle K.K. belindeki silahla sağa sola rast gele ateş etti. Bu esnada komşusunun çocuğu B.İ.(12) sağ bacağından yaralandı.Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 12 yaşındaki B.İ. Seka Devket Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.B.İ.'nin Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli K.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından K.K. adliyeye sevk edildi.

Kerim YAVUZ