  • BIST 103.181
  • Altın 140,720
  • Dolar 3,5943
  • Euro 4,1168
  • Kocaeli 30 °C

12 yaşındaki çocuk komşusu tarafından vuruldu

»
12 yaşındaki çocuk komşusu tarafından vuruldu
Dün akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada 12 yaşındaki bir çocuk ayağından vuruldu.

Olay, İzmit Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dün akşam alkollü bir şekilde caddede yürüyen şüpheli K.K.(35) komşusu E.İ. ile belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle K.K. belindeki silahla sağa sola rast gele ateş etti. Bu esnada komşusunun çocuğu B.İ.(12) sağ bacağından yaralandı.Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 12 yaşındaki B.İ. Seka Devket Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.B.İ.'nin Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli K.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından K.K. adliyeye sevk edildi.

Kerim YAVUZ

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Motosiklet bir can daha aldı11 Temmuz 2017 Salı 12:02
  • Eş zamanlı FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı11 Temmuz 2017 Salı 09:56
  • Hasmını pompalı tüfekle öldürdü11 Temmuz 2017 Salı 08:46
  • Gıda deposu alev alev yandı11 Temmuz 2017 Salı 08:34
  • Hakkari'de terör saldırısı: 1 şehit, 2 yaralı10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:18
  • Aynı yerde 5 dakikada iki kaza: 1 ölü, 6 yaralı10 Temmuz 2017 Pazartesi 18:01
  • Kafa kafaya çarpıştılar: 3 yaralı10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:25
  • Aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:02
  • Osmangazi Köprüsü'nde ilk intihar! Önce kendini kesti sonra...10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:25
  • Oto hırsızlığı çetesi çökertildi10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:24
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti