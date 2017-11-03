12 yaşındaki kız çocuğuna tacizle suçlanan esnafa linç girişimi

Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Hamamkuyu Caddesi'de iş yeri bulunan H.K., iddiaya göre dün öğleden sonra kaldırımda bekleyen T.A. adlı kız çocuğunu içeri çağırdı. H.K., iddiaya göre kucağına aldığı küçük kıza sigara içme teklifinde bulundu. H.K.'nin elinden kurtularak evine giden T.A. yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailesi, iş yerine giderek H.K. ile tartıştı. Kısa sürede duyulan haber üzerine H.K.'nin dükkanına gelen 40- 50 kişilik mahalleli grup, linç girişiminde bulundu. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, H.K.'yi kalabalık grubun elinden alarak dükkanından çıkardı. Yaşanan arbedede H.K.'nin iş yerinin camları kırıldı.

Gözaltına alınan H.K., sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.K., ayağına elektronik kelepçe takılıp, 45 gün ev hapsi cezasına çarptırıldı.

DHA

