120 bin eleman aranıyor!

İstihdam seferberliğinde rakam 2 milyona giderken özel sektörde de açık iş pozisyonları arttı. İŞKUR’da açık iş pozisyonu 120 bini geçti. En çok eleman arayan sektörler, inşaat, gıda, hizmet ve sağlık...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine her kesimden büyük katkı gelirken ilave işe alınan eleman sayısı 1 milyon 200 bini geçti. Öyle görünüyor ki, yıl sonunda 2 milyon ilave istihdam hedefi aşılacak. İstihdam seferberliğinde kamunun yanı sıra asıl katkıyı özel sektör yapıyor. Buna da İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) öncülük ediyor. İŞKUR'un hem işbaşı eğitimleri, hem iş ve meslek danışmanları vasıtasıyla yaptığı yönlendirmeler istihdamın artmasında önemli rol oynuyor.

RAKAM GÜNCELLENİYOR

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre, İŞKUR, Türkiye genelinde açık iş pozisyonlarını günlük yayımlayarak büyük bir hizmeti yerine getiriyor. Dün itibarıyla İŞKUR'da açık iş pozisyonu 120 bin kişiyi aşmış durumda.

Bu rakam sürekli güncelleniyor. İşsizler internet üzerinden siteye kaydolup, TC kimlik numaralarıyla başvuru yapabiliyor.

HER MESLEK VAR

İş ilanlarına bakıldığında, inşaat, hizmet, gıda ve tekstil gibi sektörlerde önemli bir eleman açığı bulunuyor. İşte bazı meslekler ve aranan eleman sayıları:

Aşçı 1.868, beden işçisi 35 bin 632, büro memuru 1.841, bulaşıkçı 724, çağrı merkezi müşteri temsilcisi 1.531, depo görevlisi 770, elektrikçi 1.094, garson 3 bin 105, gaz altı kaynakçısı 1.447, güvenlik görevlisi 3 bin 753, kasiyer 1.731, kaynakçı 686, konfeksiyon işçisi 783, kurye 909, makineci (dikiş) 2 bin 678, metal mamuller montaj işçisi 1.027, ön muhasebeci 1.477, paketleme işçisi 672, reyon görevlisi 1.793, satış danışmanı 6 bin 411, şoför-yük taşıma 2.002, temizlik görevlisi 4 bin 997, turizm ve otelcilik elemanı 1.251,

Sitede ilginç mesleklerde de elemanlar aranıyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

- İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.

- İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.

Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.