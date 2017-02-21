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1250 AK Partili’nin ismi listelerde çıkmadı

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1250 AK Partili’nin ismi listelerde çıkmadı
AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı’nda referandum çalışmaları, mahalle başkanlarının katıldığı toplantıyla sürdü.
 İlçe Teşkilat Başkanı Çağlayan Duman’ın Başkanlığı’ndaki toplantıya102 mahalle başkanı eksiksiz katıldı. İlçe Seçim İşleri Başkanı Ali Güney’in de hazır bulunduğu toplantıda 25 Şubat’ta Ankara Arena Spor Salonu’nda parti genel merkezinin referandum çalışmalarını başlatacağı programa katılım konusu görüşüldü.
 
SEÇİM OFİSLERİ AÇILACAK
Toplantıda aynı zaman da, referandum sürecinde mahallelerde yapılacak olan çalışmalar, mahalle başkanları ile değerlendirildi. Her mahallede gerçekleştirilecek olan eğitim programları için mahalle başkanlarından yer belirlemeleri istendi. Teşkilat Başkanı Çağlayan Duman, Ankara’da yapacakları ve İzmit’ten 6 otobüsle katılacakları program sonrasında çalışmalara start vereceklerini söyledi.
 
SEÇMEN LİSTELERİNİN TAKİBİ
AK Parti İzmit İlçe Seçim İşleri Başkanı Ali Güney de, seçmen listeleri hakkında bilgi verdi. Güney, askıya çıkan seçmen listelerinde ismi çıkmayan 1250 kişinin AK Parti üyesi olduğunun tespit edildiğini ve bu isimlerin, bilgilerini güncellenmek üzere mahalle başkanlarına bildirildiğini söyledi. Yapılan güncellemelerin ardından listeye çıkmayan isimlerin YSK’ya bildirileceği ifade edildi.
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