12’nci sıraya geriledik
3.Lig 3.Grup’ta 10.hafta önceki gün oynanan Karacabey-Tekirdağ maçıyla geride kaldı.
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Bursa ekibi, Trakya temsilcisine 1-0 üstünlük sağladı. Haftayı puansız geçiren Kocaelispor, iki basamak aşağıya inerek 12’nci sırada yer aldı. Yeşil-Siyahlı ekibimizin düşme hattıyla arasında sadece bir puan kaldı. Play-Off hattıyla aradaki dört puansız fark ise değişmedi.
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Etiketler : Kocaelispor
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