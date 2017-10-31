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  3. 12’nci sıraya geriledik
12’nci sıraya geriledik

12’nci sıraya geriledik

3.Lig 3.Grup’ta 10.hafta önceki gün oynanan Karacabey-Tekirdağ maçıyla geride kaldı.

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Bursa ekibi, Trakya temsilcisine 1-0 üstünlük sağladı. Haftayı puansız geçiren Kocaelispor, iki basamak aşağıya inerek 12’nci sırada yer aldı. Yeşil-Siyahlı ekibimizin düşme hattıyla arasında sadece bir puan kaldı. Play-Off hattıyla aradaki dört puansız fark ise değişmedi.

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