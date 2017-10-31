12’nci sıraya geriledik

Bursa ekibi, Trakya temsilcisine 1-0 üstünlük sağladı. Haftayı puansız geçiren Kocaelispor, iki basamak aşağıya inerek 12’nci sırada yer aldı. Yeşil-Siyahlı ekibimizin düşme hattıyla arasında sadece bir puan kaldı. Play-Off hattıyla aradaki dört puansız fark ise değişmedi.