13 futbolcuya 18 sarı kart 

Sarı kartsız tek maç olmadı. Tekirdağ, Karaköprü ve Tarsus maçlarında 4’er sarı kart görüldü. Uşak ve Aydın maçları ikişer, Sultanbeyli ve Arsin maçları ise birer sarı kartla geçildi. İlk 4 maçta 3 sarı kart gören Mert üç haftadır ceza sınırında maça çıkıyor. Murat, Mehmet ve Hamza'nın ise ikişer sarı kartı var.

