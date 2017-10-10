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13 futbolcuya 18 sarı kart 

13 futbolcuya 18 sarı kart 

Kocaelispor’da ilk 7 maç 13 futbolcu toplam 18 sarı kart gördü.

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Sarı kartsız tek maç olmadı. Tekirdağ, Karaköprü ve Tarsus maçlarında 4’er sarı kart görüldü. Uşak ve Aydın maçları ikişer, Sultanbeyli ve Arsin maçları ise birer sarı kartla geçildi. İlk 4 maçta 3 sarı kart gören Mert üç haftadır ceza sınırında maça çıkıyor. Murat, Mehmet ve Hamza'nın ise ikişer sarı kartı var. 
 

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